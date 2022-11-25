Знаменитую беседку из «Брата» разобрали и отправили на реставрацию

Специалисты провели обследование склепа и пришли к выводу, что конструкции находятся в аварийном состоянии: коррозия металла привела к дырам в крыше и других деталях, а из-за постоянных костров, которые разводят в беседке, сооружения покрылись копотью. Специалисты считают, что конструкция может обрушиться. Поэтому решили демонтировать мемориальную беседку.

«Оставлять металлический каркас склепа на зиму нет никакой возможности. Если будет снежная зима и на кровлю нападает снег, то он просто сложится. Дальнейшая работа со склепом – это работа не только в сфере охраны памятников, но и с общественным интересом. Беседка – это, прежде всего, предмет охраны объекта культурного наследия, внешний вид которого должен быть воссоздан. Вместе с этим, конечно, хотелось бы учесть общественный интерес к этому месту», — сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Некоторые части конструкции уже отправили на производственную базу ООО «МАТИС», где будут проводить их дополнительное изучение. Фамильные надгробия и фундамент склепа в ближайшее время законсервировуют под временным деревянным навесом.

Также идут работы над проектом реставрации исторической беседки. Сроки и объем работ озвучат после согласования КГИОП проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Могила А. фон Бекмана».