Знаменитую беседку из «Брата» разобрали и отправили на реставрацию

Металлический каркас склепа семьи генерала Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище демонтировали. Беседку, которая известна по фильму «Брат» Алексея Балабанова, собираются отреставрировать, одна пока точных дат завершения работы нет.
Специалисты провели обследование склепа и пришли к выводу, что конструкции находятся в аварийном состоянии: коррозия металла привела к дырам в крыше и других деталях, а из-за постоянных костров, которые разводят в беседке, сооружения покрылись копотью. Специалисты считают, что конструкция может обрушиться. Поэтому решили демонтировать мемориальную беседку.
«Оставлять металлический каркас склепа на зиму нет никакой возможности. Если будет снежная зима и на кровлю нападает снег, то он просто сложится. Дальнейшая работа со склепом – это работа не только в сфере охраны памятников, но и с общественным интересом. Беседка – это, прежде всего, предмет охраны объекта культурного наследия, внешний вид которого должен быть воссоздан. Вместе с этим, конечно, хотелось бы учесть общественный интерес к этому месту», — сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.
Некоторые части конструкции уже отправили на производственную базу ООО «МАТИС», где будут проводить их дополнительное изучение. Фамильные надгробия и фундамент склепа в ближайшее время законсервировуют под временным деревянным навесом.
Также идут работы над проектом реставрации исторической беседки. Сроки и объем работ озвучат после согласования КГИОП проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Могила А. фон Бекмана».
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