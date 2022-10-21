Новое общественное пространство появится в реконструированной консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге

«В ходе первой реконструкции предполагается переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства и возведение над ними куполов из стекла и металла. Благодаря новой светопрозрачной кровле площадь здания увеличится более чем на 600 кв. м», — рассказали в пресс-службе ППК «Единый заказчик».

Реставрационные работы возобновили осенью 2021 года. В компании уточнили, что до конца текущего года планируется полностью обновить лепной декор на фасаде здания со стороны улицы Декабристов. Полностью работы планируют завершить к 2024 году.

Напомним, работы по реставрации здания с сохранением и приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения были приостановлены в 2015 году. В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин потребовал завершить затянувшиеся работы. В начале октября Министерство культуры планировало выделить 1 миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции консерватории, однако к концу месяца отменил конкурс. В декабре государственный контракт на завершение реконструкции был подписан с генеральным подрядчиком проекта, компаний АО «Политехстрой». Минстрой пообещал завершить реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в 2023 году.