Министерство культуры выделит 1 миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. Завершить затянувшиеся работы ранее потребовал президент России Владимир Путин.
Минкульт выделит 1 миллиард рублей на реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. Завершить ее требовал Путин
«Министерство культуры выделяет на первоочередные работы 1 миллиард рублей. В следующем году в соответствии с поручением правительства этот объект передается в Минстрой, который подхватывает его сейчас, не дожидаясь формальных процедур. Вместе с городом все работают как одна команда», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по вопросу реконструкции консерватории.
Как отметил Чернышенко, в настоящий момент подготовлен тепловой контур здания — «проверка показала, что работы можно продолжать». Реконструкция проводится «совместными усилиями» Министерства культуры, Минстроя, Смольного и правительства России, также к ней подключился художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
«Наша задача — в самые ближайшие годы завершить не просто реконструкцию-реставрацию Консерватории. Уверен, что совместными усилиями мы выполним поручение президента», — добавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Отдельно он подчеркнул, что что необходимо сохранить уникальные акустические качества большого зала консерватории. «История этого музыкального вуза - это и история нашего города», — заключил Беглов.
Основанная в 1861 году Санкт-Петербургская Консерватория — первая в России. Она признана объектом культурного наследия федерального значения. Первым выпускником Консерватории по классу композиции был Петр Ильич Чайковский. В специально перестроенном для нее здании бывшего Большого каменного театра консерватория располагается с конца XIX века.
Здание консерватории Римского-Корсакова на Театральной площади, напротив Мариинского театра, находится на реставрации с 2012 года. Подрядчик должен был провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы здания, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и провести другие работы.
Работы предполагалось завершить в 2019 году, однако в обозначенный срок объект так и не сдали. В декабре художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назвал нынешнее состояние Театральной площади «угрожающе плачевным». Однако, как отмечал глава КГИОП Сергей Макаров, Смольный повлиять на ход реставрации не может — здание находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры.
В марте 2020 года министр культуры России Ольга Любимова лично ознакомилась с ходом работ, также на объект прибыл заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он сравнил затянувшуюся реставрацию консерватории с вандализмом. Новый конкурс на проведение работ Минкульт объявил только этой весной.
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