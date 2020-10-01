Минкульт выделит 1 миллиард рублей на реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. Завершить ее требовал Путин

«Министерство культуры выделяет на первоочередные работы 1 миллиард рублей. В следующем году в соответствии с поручением правительства этот объект передается в Минстрой, который подхватывает его сейчас, не дожидаясь формальных процедур. Вместе с городом все работают как одна команда», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по вопросу реконструкции консерватории.

Как отметил Чернышенко, в настоящий момент подготовлен тепловой контур здания — «проверка показала, что работы можно продолжать». Реконструкция проводится «совместными усилиями» Министерства культуры, Минстроя, Смольного и правительства России, также к ней подключился художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Наша задача — в самые ближайшие годы завершить не просто реконструкцию-реставрацию Консерватории. Уверен, что совместными усилиями мы выполним поручение президента», — добавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Отдельно он подчеркнул, что что необходимо сохранить уникальные акустические качества большого зала консерватории. «История этого музыкального вуза - это и история нашего города», — заключил Беглов.