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Недвижимость

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Дом Штиглица выставят на торги уже в этом году

До конца 2026-го «ДОМ.РФ» объявит аукцион о продаже федерального памятника архитектуры на Английской набережной, 68, сообщили в его пресс-службе. Организация отмечает, что здание можно приспособить под бутик-отель или штаб-квартиру из-за расположения в центре города. Накануне вице-губернатор Николай Линченко писал в соцсетях, что на торги особняк Штиглица планирую выставить в 2027 году.

Победитель торгов обязан провести реставрацию здания. Для восстановления памятника инвестор может получить льготный кредит по ставке 9% годовых или 6%, если в здании разместят гостиницу. Его предоставит Банк «ДОМ.PФ».

Особняк площадью более 10 тысяч квадратных метров выделяется архитектурой фасадов, выполненных в стилистике флорентийского неоренессанса и богато украшенных различными элементами декора. Тот факт, что Английская набережная входит в состав объекта культурного наследия ЮНЕСКО, компания называет преимуществом лота.

Проект особняка на Английской набережной барон Александр Штиглиц заказал у профессора Императорской Академии художеств архитектора Александра Кракау. После 1887 года дом стал дворцом Великого князя Павла Александровича, младшего сына Александра II.

Фасады сохранились до наших дней практически в неизменном виде. Первый этаж украшен рустом, окна обрамлены строгими наличниками с прямыми сандриками на кронштейнах. Верхний этаж оштукатурен с имитацией облицовки тесаным камнем, окна оформлены в виде портиков с колоннами и треугольными фронтонами. Центральная часть главного фасада украшена двумя колоннами с портиком.

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