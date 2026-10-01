Дом Штиглица выставят на торги уже в этом году

Победитель торгов обязан провести реставрацию здания. Для восстановления памятника инвестор может получить льготный кредит по ставке 9% годовых или 6%, если в здании разместят гостиницу. Его предоставит Банк «ДОМ.PФ».

Особняк площадью более 10 тысяч квадратных метров выделяется архитектурой фасадов, выполненных в стилистике флорентийского неоренессанса и богато украшенных различными элементами декора. Тот факт, что Английская набережная входит в состав объекта культурного наследия ЮНЕСКО, компания называет преимуществом лота.

Проект особняка на Английской набережной барон Александр Штиглиц заказал у профессора Императорской Академии художеств архитектора Александра Кракау. После 1887 года дом стал дворцом Великого князя Павла Александровича, младшего сына Александра II.

Фасады сохранились до наших дней практически в неизменном виде. Первый этаж украшен рустом, окна обрамлены строгими наличниками с прямыми сандриками на кронштейнах. Верхний этаж оштукатурен с имитацией облицовки тесаным камнем, окна оформлены в виде портиков с колоннами и треугольными фронтонами. Центральная часть главного фасада украшена двумя колоннами с портиком.