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Реставрации

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Интерьеры дома Штиглица перед реставрацией показали в Смольном

Снимками помещений особняка барона Александра Штиглица на Английской набережной, 68 в соцсетях поделился вице-губернатор Николай Линченко. Внутреннее убранство исторического здания планируют восстановить.

Пресс-служба Николая Линченко
Пресс-служба Николая Линченко
Пресс-служба Николая Линченко

В интерьере особняка, признанного федеральным памятником архитектуры, выделяется парадная беломраморная лестница. В отделке помещений использовались драпировки, золоченая лепка и резьба. Работа в доме Штиглица предстоит «сложная и кропотливая», отмечает Линченко. Для проведения ремонта часть предметов декоративно-прикладного искусства передали на хранение в Эрмитаж, другую часть демонтировали и перенесли в отдельное помещение здания. Фасады дома реставрировали в 2017 году.

Особняк построили в 1859-1862 годах по проекту архитектора Александра Кракау для крупнейшего финансового деятеля России Александра Штиглица. После 1887 года дом стал дворцом Великого князя Павла Александровича, младшего сына Александра II.

В 1990-х особняк сдавали в аренду «Лукойлу» с обязательством восстановить его, но контракт в итоге расторгли. В 2011 году здание передали СПбГУ. В марте этого года университет лиши права управления домом. Особняк передали ПАО «ДОМ.РФ», в следующем году его выставят на торги.

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