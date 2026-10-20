Дачу начала XX века в Комарове выставили на торги. После реставрации инвестор сможет платить всего 400 рублей в год!

Дом на Большом проспекте, 15А признан объектом культурного наследия. Площадь дачи — около 400 квадратных метров. На время реставрации арендная плата будет определяться по итогам торгов. Начальная цена аукциона — 123 тысячи рублей, шаг — 6 тысяч. После подписания акта о завершении работ ставку снизят до одного рубля за квадратный метр в год. Таким образом, за всю дачу инвестор будет платить 400 рублей в год. Договор заключат на 49 лет. Заявки на участие в аукционе принимают с 21 октября по 8 ноября, торги пройдут 11 ноября.

Здание построено в стиле северного модерна: его будущий арендатор должен будет сохранить исторический облик фасадов, деревянный декор и планировку. На реставрацию отводится не более семи лет: два года — на проектирование и пять — на строительные работы. При этом арендатор должен будет выполнить весь комплекс работ по сохранению памятника архитектуры.

Доверенное лицо Общества меднопрокатного и трубного завода (бывший завод Розенкранца) Фердинанд Каннегисер приобрел участок в 1904 году, а в следующие два года скупил около 30 участков в Келломяках и соседних дачных массивах. Этот дом был личной резиденцией Каннегисера, он называл его «Каннала». После Великой Отечественной войны участок передали в пользование маршалу артиллерии, Герою Советского Союза Николаю Воронову.

Сейчас в петербургской программе «Рубль за метр» находятся 16 объектов культурного наследия. Три из них уже восстановили: здание библиотеки Колобовых, Александровские ворота Охтинских пороховых заводов и Дом Брюллова. Работы в последнем завершились в сентябре. Собака.ru одной из первых узнала о результатах работ и первых резидентов, которые займут помещения нового общественного пространства в историческом доме.