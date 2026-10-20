Дачу начала XX века в Комарове выставили на торги. После реставрации инвестор сможет платить всего 400 рублей в год!

Аукцион за право арендовать Дачу Каннегисера по программе «Рубль за метр» анонсировал Комитет имущественных отношений. Инвестору предлагают отреставрировать здания, после чего платить за него можно будет всего по одному рублю за квадратный метр в год.
Дом на Большом проспекте, 15А признан объектом культурного наследия. Площадь дачи — около 400 квадратных метров. На время реставрации арендная плата будет определяться по итогам торгов. Начальная цена аукциона — 123 тысячи рублей, шаг — 6 тысяч. После подписания акта о завершении работ ставку снизят до одного рубля за квадратный метр в год. Таким образом, за всю дачу инвестор будет платить 400 рублей в год. Договор заключат на 49 лет. Заявки на участие в аукционе принимают с 21 октября по 8 ноября, торги пройдут 11 ноября.
Здание построено в стиле северного модерна: его будущий арендатор должен будет сохранить исторический облик фасадов, деревянный декор и планировку. На реставрацию отводится не более семи лет: два года — на проектирование и пять — на строительные работы. При этом арендатор должен будет выполнить весь комплекс работ по сохранению памятника архитектуры.
Доверенное лицо Общества меднопрокатного и трубного завода (бывший завод Розенкранца) Фердинанд Каннегисер приобрел участок в 1904 году, а в следующие два года скупил около 30 участков в Келломяках и соседних дачных массивах. Этот дом был личной резиденцией Каннегисера, он называл его «Каннала». После Великой Отечественной войны участок передали в пользование маршалу артиллерии, Герою Советского Союза Николаю Воронову.
Сейчас в петербургской программе «Рубль за метр» находятся 16 объектов культурного наследия. Три из них уже восстановили: здание библиотеки Колобовых, Александровские ворота Охтинских пороховых заводов и Дом Брюллова. Работы в последнем завершились в сентябре. Собака.ru одной из первых узнала о результатах работ и первых резидентов, которые займут помещения нового общественного пространства в историческом доме.
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