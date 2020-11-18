На Большой Зеленина отреставрировали здание библиотеки Колобовых. Здесь хранились рукописные копии «Горя от ума» и второго тома «Мертвых душ»

На Большой Зеленина отреставрировали библиотеку Колобовых начала XX века. Здание, где хранились хранились рукописные копии «Горя от ума», «Путешествия из Петербурга в Москву» и второго тома «Мертвых душ», стало первым объектом программы «Рубль за метр».
Фасады и интерьеры бывшей библиотеки Колобовых находились в «крайне неудовлетворительном состоянии». Терразитовая штукатурка фасадов была многослойно окрашена, во многих местах разрушалась кирпичная кладка, также были выявлены следы биопоражений и участки некачественных поздних ремонтов.
В интерьерах была практически утрачена отделка стен, уцелевший лепной декор стен и потолков деструктирован и многослойно окрашен масляной краской, наблюдалось множество следов протечек и повреждение отделки плесневелыми грибами.
По условиям программы арендатору необходимо в течение 7 лет провести ремонтно-реставрационные работы в отношении памятника на основании согласованной проектной документации и разрешения КГИОП. Сданное в аренду в сентябре 2019 года, здание начало реставрироваться уже в мае 2020-го. Специалисты восстановили оригинальную терразитовую штукатурку на фасадах здания, а также отрестеврировали лепную композицию над нишей дверного проема с венком, обрамляющим букву «К» — инициал Колобовых.
Лепной декор в интерьерах библиотеки Колобовых был восстановлен по материалам исторической иконографии и сохранившимся образцам. Также отреставрировали отделку вестибюля с позолоченной лепкой и сохранившейся метлахской плиткой.
«В целях приспособления объекта для современного использования выполнена перепланировка помещений в пределах капитальных стен, что не нарушает исторического объемно-планировочного решения, являющегося элементом предмета охраны объекта культурного наследия. По окончанию и приемке реставрационных работ арендатор получит право на установление минимальной ставки арендной платы в размере 1 рубль за 1 квадратный метр в год», — отметили в пресс-службе КГИОП.
Здание библиотеки на Большой Зеленина было построено в 1913-1914 годах в стиле неоклассики. Оно предназначалось для размещения книжных и рукописных коллекций Н. Я. Колобова, который собирал рукописи XVIII-XIX веках, рукописные книги XVI-XIX веков, а также произведения писателей и поэтов XVIII-XIX веков. Гордостью коллекции были бумаги Василия Пушкина, рукописные копии «Горя от ума», «Путешествия из Петербурга в Москву» и второго тома «Мертвых душ».
В 1920 году здание и все имущество были национализированы и переданы в распоряжение Библиотечного отдела Народного Комиссариата Просвещения. Часть собраний вошла в фонды Государственной Публичной библиотеки — ныне Российская национальная библиотека, Пушкинского Дома и архивов Петербурга.
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