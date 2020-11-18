На Большой Зеленина отреставрировали здание библиотеки Колобовых. Здесь хранились рукописные копии «Горя от ума» и второго тома «Мертвых душ»

По условиям программы арендатору необходимо в течение 7 лет провести ремонтно-реставрационные работы в отношении памятника на основании согласованной проектной документации и разрешения КГИОП. Сданное в аренду в сентябре 2019 года, здание начало реставрироваться уже в мае 2020-го. Специалисты восстановили оригинальную терразитовую штукатурку на фасадах здания, а также отрестеврировали лепную композицию над нишей дверного проема с венком, обрамляющим букву «К» — инициал Колобовых.

Лепной декор в интерьерах библиотеки Колобовых был восстановлен по материалам исторической иконографии и сохранившимся образцам. Также отреставрировали отделку вестибюля с позолоченной лепкой и сохранившейся метлахской плиткой.

«В целях приспособления объекта для современного использования выполнена перепланировка помещений в пределах капитальных стен, что не нарушает исторического объемно-планировочного решения, являющегося элементом предмета охраны объекта культурного наследия. По окончанию и приемке реставрационных работ арендатор получит право на установление минимальной ставки арендной платы в размере 1 рубль за 1 квадратный метр в год», — отметили в пресс-службе КГИОП.