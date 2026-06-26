Сделки с недвижимостью начнут оформлять по лицу и голосу с июля

При дистанционной сделке система сверит лицо человека с его биометрическими данными и подтвердит, что документы подписывает именно участник сделки, а не мошенник, объяснил депутат. При этом биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а станет дополнительной мерой защиты. Проверку будут проходить обе стороны сделки — иначе такой механизм не имеет смысла, отметил Якубовский. По его словам, использование биометрии будет добровольным, а все привычные способы оформления сделок — через МФЦ, нотариуса и другие — сохранятся.

В марте Ленобласть стала первым российским регионом, который начал выдавать документы через постамат по биометрии. А в середине июня власти субъекта рассказали, что с 1 сентября в 10 школах региона заработает система пропусков по биометрии, технология также позволит ученикам оплачивать обеды в столовых.

В Петербурге по биометрии уже можно оплатить проезд на всех станциях метро. Власти обещают распространить технологию и на другие виды общественного транспорта в городе. Кроме того, в Пулкове по лицу теперь можно пройти регистрацию на авиарейсы в более чем 30 российских городов.