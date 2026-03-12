Оплата биометрией заработала на всех станциях метро

Биометрические терминалы появились во всех 87 вестибюлях метрополитена Петербурга, передает «Фонтанка» со ссылкой на замначальника предприятия Вадима Арсеньева.

Устанавливать такие турникеты завершили в январе. Каждую неделю их используют более двух тысяч раз. С такой же периодичностью на 10% увеличивается поток проходящих через них пассажиров. Большую часть пунктов оплаты установил «Сбербанк», лишь на «Площади Восстания-2» и «Гостином дворе» стоят терминалы ВТБ.

Чтобы пройти через турникет с биометрией, горожанам достаточно подойти к нему на расстоянии 1-1,3 метра и на секунду задержать взгляд на его камере. Обработка платежа занимает не более трех секунд.

Специалисты также исправили ошибку с двойным списанием денег при оплате лицом, заявил Арсеньев. По его словам, такие проблемы случались в прошлом году, в этом — их больше не фиксируют.

Первые терминалы с распознаванием биометрии появились в метро «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» еще в ноябре 2024 года, но работать они начали только в марте 2025 года. С прошлой весны такие турникеты заработали на «Приморской», а летом — на «Новочеркасской».