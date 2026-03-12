Оплата биометрией заработала на всех станциях метро

Каждую неделю турникеты для оплаты лицом используют более двух тысяч раз.
Биометрические терминалы появились во всех 87 вестибюлях метрополитена Петербурга, передает «Фонтанка» со ссылкой на замначальника предприятия Вадима Арсеньева.
Устанавливать такие турникеты завершили в январе. Каждую неделю их используют более двух тысяч раз. С такой же периодичностью на 10% увеличивается поток проходящих через них пассажиров. Большую часть пунктов оплаты установил «Сбербанк», лишь на «Площади Восстания-2» и «Гостином дворе» стоят терминалы ВТБ.
Чтобы пройти через турникет с биометрией, горожанам достаточно подойти к нему на расстоянии 1-1,3 метра и на секунду задержать взгляд на его камере. Обработка платежа занимает не более трех секунд.
Специалисты также исправили ошибку с двойным списанием денег при оплате лицом, заявил Арсеньев. По его словам, такие проблемы случались в прошлом году, в этом — их больше не фиксируют.
Первые терминалы с распознаванием биометрии появились в метро «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» еще в ноябре 2024 года, но работать они начали только в марте 2025 года. С прошлой весны такие турникеты заработали на «Приморской», а летом — на «Новочеркасской».
Комментарии (0)