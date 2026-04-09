Гид: что и где можно оплатить лицом в Петербурге? Всё — о биометрии в городе

В петербургских центрах «Мои документы» тестируют сервис «Мигом», который позволяет получать госуслуги без предъявления паспорта. Петербург стал одним из пилотных регионов (наряду с Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областями), где эта технология внедряется по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно один раз оформить биометрию, после чего достаточно подойти к окну МФЦ и посмотреть в специальный терминал: система распознает лицо, подтвердит личность, а сотруднику автоматически откроется предзаполненное заявление на госуслугу.

Пользоваться сервисом необязательно — при желании можно предъявить паспорт. При этом, по оценке разработчиков, он сокращает время обслуживания примерно на четверть.