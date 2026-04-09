Гид: что и где можно оплатить лицом в Петербурге? Всё — о биометрии в городе

Оплатить проезд, посмотрев в камеру, — это больше не сюжет фильма в жанре сай-фай, а будущее Петербурга, которое гораздо ближе, чем кажется. Оплата по биометрии уже действует на всех 87 станциях метрополитена, а к лету по лицу будут пускать на борт самолета в Пулково (правда, пока на ограниченное количество рейсов). Где еще доступна эта технология? Безопасна ли она для простых пользователей? Собака.ru поговорила ее с разработчиками и экспертами и публикует большой гайд с подробными ответами на главные вопросы.
Подача заявлений в МФЦ
В петербургских центрах «Мои документы» тестируют сервис «Мигом», который позволяет получать госуслуги без предъявления паспорта. Петербург стал одним из пилотных регионов (наряду с Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областями), где эта технология внедряется по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно один раз оформить биометрию, после чего достаточно подойти к окну МФЦ и посмотреть в специальный терминал: система распознает лицо, подтвердит личность, а сотруднику автоматически откроется предзаполненное заявление на госуслугу.
Пользоваться сервисом необязательно — при желании можно предъявить паспорт. При этом, по оценке разработчиков, он сокращает время обслуживания примерно на четверть.
оформить биометрию можно бесплатно в отделениях банков (в каких именно — отмечено на карте). При этом быть их клиентом необязательно. Для регистрации понадобятся паспорт и СНИЛС, а также фотография и запись голоса. Управление биометрией доступно в личном кабинете на официальном сайте «Госуслуги». При этом использовать ее или нет, каждый россиянин решает сам.
Так выглядит оборудование для считывания биометрии в МФЦ
Получение готовых документов
Процесс их выдачи автоматизировали в Ленинградской области, но пока точечно. В отделе «Бугры» (филиала МФЦ «Мурино») появился первый в России постамат, который работает на основе технологии распознавания лица. Достаточно выбрать соответствующий способ получения на этапе подачи заявления, а когда заказ будет готов, подойти к постамату, посмотреть в камеру — и система предоставит доступ к нужной ячейке. Документы можно забрать и привычным способом — с помощью кода из SMS. Власти региона планируют расширять географию таких устройств.
биометрические данные жителей страны хранятся в единой государственной системе, созданной по инициативе Минцифры и Банка России. Ее появление стало следствием федеральное закона, запретившего хранить такую информацию в разнообразных коммерческих базах. Ответственным за эти данные назначен Центр биометрических технологий. Принуждать к регистрации в единой государственной системе запрещено.
Заселение в гостиницу
Регистрацию в отеле по лицу впервые опробовали в Петербурге в прошлом году во время ПМЭФ. Тогда сообщалось, что этот способ позволяет сократить время заселения более чем в 10 раз — с 3–5 минут до 15–20 секунд. «Гостям не требуется заполнять анкеты или сканировать документы — все необходимые сведения автоматически поступают сотруднику гостиницы», — подчеркнули в Смольном.
Применение биометрии в таких случаях возможно по всей России на законодательном уровне (правда, пока до марта 2032 года). При этом подобный метод регистрации постояльцев не обязателен для отельеров, пояснила «ДП» представитель Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова.
В памятке, опубликованной туристическим порталом города VisitPetersburg, путешественникам рекомендуют заранее уточнять, какие способы заселения поддерживает гостиница. Это поможет избежать неловких ситуаций при заселении.
Анастасия Вербицкая
эксперт, директор по стратегическому развитию ООО «Овижн»
Россия — один из лидеров по внедрению оплаты по лицу в мире. Такие технологии также развиваются в Китае, но там более распространены отпечатки ладоней и QR-коды. Остальные страны пока присматриваются к подобным разработкам. При этом надо понимать, что внедрение биометрии — это сложный и дорогостоящий процесс, который требует организации защиты данных и других решений. Здесь Россия тоже впереди, поэтому, если подводить итог, не мы ориентируемся на мир, а он на нас.
Оплата проезда в метро
В тестовом режиме этот способ заработал пару лет назад, а в этом году — на всех 87 станциях. Власти города презентовали его как альтернативу традиционной оплате, призванную сделать проезд «более комфортным и современным».
Помимо оформления биометрии, нужно дать согласие на оплату по лицу на «Госуслугах» и привязать банковскую карту. После этого достаточно на мгновение задержать взгляд на камере турникета с расстояния 1–1,3 метра. Три секунды — и оплата пройдет, говорят разработчики. Для держателей Единой карты петербуржца сохраняется льготный тариф.
В дальнейшем систему планируют доработать так, чтобы она стабильно работала даже при сбоях связи. Пользователям также предоставят доступ к личному кабинету, где можно отслеживать поездки с использованием биометрии и управлять настройками сервиса.
Наталья Цай
заместитель директора департамента управления продуктами Центра биометрических технологий
Первые тестирования биометрии в городском транспорте Петербурга начались в ноябре 2024 года. В начале 2026 года этот способ оплаты появился на всех станциях метрополитена. Этим летом станет доступна посадка на самолет по лицу в аэропорту Пулково, а в перспективе — на железнодорожном транспорте по ряду направлений.
Посадка на самолет
Пассажиры с уже оформленной биометрией смогут проходить контроль личности без паспорта, просто показав QR-код на посадочном талоне. Такой способ посадки на самолет будут тестировать на рейсах «Аэрофлота» по маршруту Петербург — Москва. Эксперимент по использованию технологии в воздушных гаванях страны в прошлом году инициировало Минцифры. Аэропорт Пулково станет первой площадкой, где ее планируют применить.
А это — оборудование для считывания биометрии в Пулково
Риски и опасения
Разработчики и эксперты смотрят на риски по-разному: одни подчеркивают надежность современных систем, другие указывают на их уязвимые места. Главные опасения — утечка биометрических данных, которые нельзя заменить, как пароль, а также ошибки распознавания и новые способы мошенничества вроде deepfake. Но все сходятся в одном: доверие к оплате по лицу возможно только тогда, когда пользователь понимает, где хранятся его данные, может сам управлять согласием на их использование и при необходимости отключить сервис.
Анастасия Мещерякова
эксперт, архитектор департамента соответствия требованиям по информационной безопасности Infosecurity «Софтлайн Решения» (ГК Softline)
Самый большой риск — это утечка биометрических данных (например, лица или голоса). Если такую информацию украдут, ее нельзя будет сменить, как обычный пароль или PIN-код. Мошенники тоже не стоят на месте: параллельно совершенствованию биометрических технологий они пытаются придумывать новые способы обмана.
Доверие к оплате по биометрии формируется только при сочетании прозрачности и удобства. Важно открыто рассказывать о том, как работает такая оплата и как обеспечивается ее безопасность. Сам процесс регистрации и оплаты должен быть быстрым и понятным.
Анастасия Вербицкая
эксперт, директор по стратегическому развитию ООО «Овижн»
Все биометрические данные в России хранятся в единой системе. Оттуда они передаются аккредитованному вендору — организации, которая имеют право проводить распознавание. Причем передается не само изображение лица, а математический набор чисел. Весь этот процесс происходит лишь с согласия гражданина. Проверить, каким вендорам вы дали разрешение на использование ваших данных, можно через «Госуслуги».
Недоверие к биометрии возникает из-за непонимания этой технологии. Оплата по лицу защищена алгоритмами, которые постоянно совершенствуются: они распознают не только распечатанные фотографии и снимки на смартфоне, но и такие средства обмана, как, например, силиконовые маски и тканевые чулки. Такие проверки происходят как на устройстве, так и на стороне Центра обработки данных (ЦОД). Кроме того, биометрические и персональные данные хранятся в разных системах, что повышает безопасность. А если у системы возникнут сомнения, что перед ней именно вы, она предложит ввести второй фактор в виде пин-кода. Со стороны пользователя также можно поставить ограничения на сумму транзакций.
В ближайшие 5–7 лет оплата по лицу станет более распространенной, чем другие способы оплаты. В 2022 году ее развитие немного замедлил 572-й ФЗ, который существенно изменил правила работы с биометрией. В результате примерно на полтора года рынок притормозил, поскольку участникам пришлось перестраивать многие процессы. Тогда появились новые, более жесткие требования — к криптографии и к аккредитованным вендерам. Возможно, сегодня развитие уже было бы более активным, но эти меры были в первую очередь направлены на защиту данных граждан и предотвращение утечек. Да, стало сложнее, но зато безопаснее.
Николай Еритенко
эксперт, научный сотрудник факультета безопасности информационных технологий университета ИТМО
Главная слабость [этой технологии] — невозможность смены скомпрометированного идентификатора (в отличие от пароля или карты). Если база с отпечатками пальцев или радужкой глаза окажется взломана, заменить их пользователь не сможет. Также есть риск ложного срабатывания (ложное принятие чужака) или ложного отказа, а при использовании распознавания лица есть угроза подделки с помощью 3D-маски, deepfake-видео или кражи цифрового шаблона (биометрического слепка). Также имеют место утечки внутри платежных систем или у вендоров, хранящих биометрию без должной защиты.
Думаю, что доверие к оплате по биометрии обеспечивается четырьмя факторами: прозрачностью хранения (биометрические данные должны преобразовываться в необратимые хеши или храниться локально на устройстве без отправки в единые облачные базы); возможностью контролировать использование (явное согласие, простое отключение функции); резервным методом аутентификации (PIN-кодом); публичной отчетностью о проникновениях и ликбезом по биометрическим средствам оплаты.
Центр биометрических технологий
ответ пресс-службы на запрос Собака.ru
Биометрия — технология с высокой степенью защиты. Главное здесь — как именно хранятся и обрабатываются такие данные. В современных системах используют не сами изображения или записи голоса, а их математические шаблоны в зашифрованном виде, что снижает риски. Вместе с алгоритмами компьютерного зрения совершенствуются и методы защиты от имитаций: системы давно научились отличать реального человека от фото или видео, а сама биометрия чаще используется в сочетании с другими факторами аутентификации. Так, при открытии банковского счета от клиента требуется не только проверка по лицу, но и авторизация по логину и паролю от «Госуслуг». То есть биометрия — это не отдельный инструмент, а часть комплексной и устойчивой системы безопасности.
В то же время качество работы алгоритмов все еще зависит от освещения, погоды или качества связи. Однако позитивная динамика есть и здесь. Так, при тестировании сервиса посадки на поезд по биометрии удалось добиться практически 100-процентного уровня успешных идентификаций.
В основе доверия, на наш взгляд, должны лежать понятность и прозрачность. Пользователю важно знать, как работает технология и где хранятся данные. Поэтому ключевую роль играет управление своим согласием, то есть подключение и отключение сервиса при необходимости. Такая возможность предоставлена на портале «Госуслуги». Второй момент — удобство и стабильность работы. Когда оплата проходит без лишних действий и с предсказуемым результатом, технология воспринимается как естественная часть повседневной жизни. Постепенно это формирует доверие и снижает барьеры в использовании. Об этом, например, свидетельствует рост числа оплат по биометрии: если в 2024 году их было 35 млн, то в 2025-м — уже 195 млн.
Над текстом работали: Инна Метелькова, Константин Крылов
