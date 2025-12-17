Верховный суд вынес решение по квартире Долиной! За трансляцией следили сотни тысяч человек! Чем кончилось дело?

Что в итоге решил Верховный суд?

Дмитрий Некрестьянов (партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»): Сделка признана действительной, квартира остается в собственности покупателя. Требование покупателя по выселению продавца и членов его семьи отправили на рассмотрение в Московский городской суд (апелляционная инстанция).

Вероника Величко (управляющий партнер юридической фирмы «Величко и партнеры»): Проще говоря, собственницей квартиры остается Полина Лурье. Однако иск о выселении из нее Ларисы Долиной и ее несовершеннолетней внучки, которая также там зарегистрирована, Верховный суд самостоятельно удовлетворить не мог.

Это связано со сложной процедурой выселения несовершеннолетних детей. Оно требует привлечения органов опеки. Поэтому в этой части дело отправлено на новое рассмотрение, чтобы нижестоящие суды, используя правильную процедуру смогли принять решение о выселении Долиной и ее семьи.