Переписать нельзя — сохранить: как девелоперы обустраивают исторические индустриальные здания в центре Петербурга

Архитектурная ткань города не рвется, у бывших промзон открывается второе дыхание, а у петербуржцев — возможность прокачать золотые стандарты well-being: новейшая инженерия, технологии, панорамные террасы и арт-объекты там, где десятилетиями стояли заброшенные корпуса бывших заводов.
Полина Малина-Погодина, автор проектов, основательница дизайн-студии SKAZ
Промзоны оживают, когда решены ключевые вопросы: экология, инженерия, удобные связи с городом
Анжелика Альшаева, коммерческий директор группы компаний «КВС»
Редевелопмент в исторических районах Петербурга — особая ответственность, точка роста и простор для архитектурных и инженерных решений
Иван Донкин, директор по девелопменту AAG
Работа с наследием требует времени и точности. Но результат стоит этих усилий — уникальные пространства и истории, которые нельзя повторить
Андрей Пахомовский, исполнительный директор ГК «Балтийская коммерция»
Редевелопмент — это не только про здания, но и про людей. Архитектура здесь инструмент, который помогает людям чувствовать себя частью чего-то большего
В поисках смысла
В основе концепции апарт-отеля Well на набережной Обводного канала — biophilic-дизайн, где даже освещение подстраивается под суточные биоритмы
В редевелопменте архитектурный замысел апарт-отелей амбициозно работает на перепрошивку лайфстайла его резидентов.
Полина Малина-Погодина
автор проектов, основательница дизайн-студии SKAZ
Кажется, что реновация — простая задача. Обнови в историческом здании коммуникации, отделку — и дело сделано. Но все сложнее —нужно пересобрать «программу жизни». Промзоны оживают, когда решены ключевые вопросы: экология, инженерия, удобные связи с городом. Мы сохраняем характер индустриальной архитектуры — кирпич, пролеты — и запускаем новую повседневность: офисы, коворкинг, сервисы в 3–5 минутах, зеленые дворы без транзита. Интерьеры наполняем технологиями: фильтрация и увлажнение воздуха, управление климатом, датчики О2, биодинамическое освещение (когда свет подстраивается под суточный ритм). Особое внимание уделяем зонам первых этажей и back-of-house. Лобби как точка притяжения, арт-объекты, библиотеки, фитнес-зоны, кафе, детские территории, пространства с малыми архитектурными формами, многоуровневым озеленением. В проекте Well на Обводном фасад адаптирован под концепт well-being через современную форму. Отель «Введенский» — напротив, демонстрирует полное сохранение исторической оболочки и обновление входной группы и интерьеров номеров в унисон с контекстом. При проектировании учитываем мировой опыт: переосмысленный в Лондоне, реновация доков Копенгагена, проекты BIG (Bjarke Ingels Group) и Herzog & de Meuron. Они вдохновляют на смелые решения и подтверждают: индустриальное прошлое может стать фундаментом архитектуры будущего.
Тонкий расчет
В камерном проекте «Дом на Курской» с панорамным остеклением и эркерными окнами в каждой квартире будет хаб с управлением системой «умный дом»
Эстетический эффект при реновация идет рука об руку с энергетической эффективностью. Фигурально и буквально — по счетчикам!
Анжелика Альшаева
коммерческий директор группы компаний «КВС»
Редевелопмент в исторических районах Петербурга — особая ответственность, точка роста и простор для архитектурных и инженерных решений. Проект бизнес-класса «Дом на Курской» выстраивает диалог с контекстом города — эстетически и технологически. В здании вентилируемые фасады с усиленной теплоизоляцией, стеклопакеты с повышенными показателями шумо- и теплозащиты и высокий класс энергоэффективности. А это — вклад в устойчивое развитие и экономия для жильцов. Фасад отделан терракотой и бетонным камнем в эстетике доходных домов. Панорамное остекление, эркерные окна, просторные террасы создают визуальную легкость и динамику. Проект оснащен системой «умный дом» — она передает показания счетчиков и обеспечивает дистанционное открывание дверей. В каждой квартире стоят датчики протечки воды и хаб с возможностью управления всеми умными приборами в доме. Через специальное мобильное приложение легко связаться с управляющей компанией: задать вопрос инженеру, оплатить квитанцию и проверить начисления.
На балансе
Квартал Avant на Пионерской улице в теснейшем соседстве с историческими корпусами трикотажной фабрики «Красное знамя» спроектирован по принципу «город в городе»
«Архитектура — это отправная точка для создания лучшего будущего человечества», — говорил Ле Корбюзье, и девелоперы возвращают к жизни целые исторические кварталы в центре Петроградской стороны.
Иван Донкин
Директор по девелопменту AAG
Архитектура, где прошлое и будущее не конкурируют, а дополняют друг друга, создавая целостное пространство, — так формируется язык редевелопмента. В аристократическим проекте АMО на Васильевском острове, следуя этому принципу, новые здания окружают деревянный особняк Брёмме начала XIX века, сохраняя его культурный акцент. А квартал Аvant Balance в сердце Петроградского района воссоздает силуэт одного из утраченных корпусов текстильной фабрики "Красное знамя" (мы все знаем ее благодаря выразительной силовой подстанции, построенной по проекту Эриха Мендельсона!), возвращая месту архитектурную завершенность. Важно, чтобы жилое пространство не терялось в сложной городской ткани, а органично вписывалось в нее. В редевелопменте Петербург идет по тому же пути, что и европейские города: бывшие промзоны становятся современными кварталами, где сохраняется история, но с новой функцией. Работа с наследием требует времени и точности. Но результат стоит этих усилий — уникальные пространства и истории, которые нельзя повторить».
Бог в деталях
Кирпичные фасады ЖК бизнес-класса «Мануфактура Джеймс Бек» на Петроградской стороне органично вписались в контекст исторической застройки
У девелоперов, которые вступили на тонкий лед восстановления и реновации, почти религиозный трепет — спасти и сохранить!
Андрей Пахомовский
исполнительный директор ГК «Балтийская коммерция»
Превратить заброшенные предприятия, НИИ, административные здания в престижные деловые кварталы со статусным жильем — кропотливая работа, где учитываются подчас прямо противоположные мнения городской администрации, архитектурного сообщества и местного комьюнити. При сносе старых построек, которые не являются исторически ценными, архитекторы стараются сохранить частички прошлого — это могут быть кирпичные стены или ограждения, металлические конструкции. Так, в ЖК «Мануфактура Джеймс Бек» мы отреставрировали и укрепили исторический памятник — заводскую дымовую трубу. В целом, отдавая дань промышленному прошлому, архитектурное бюро «Студия 44» создало внешний облик жилого комплекса в стилистике промзданий конца XIX — начала XX века. Чтобы вдохнуть новую жизнь в пространство жилого квартала, мы изучаем не только географические и эконюансы локации, но учитываем и исторические события, которые здесь происходили, — кто из знаменитостей жил здесь, каков был их уклад жизни, традиции. Если район славился своим ремеслом, мы можем включить в название ЖК, в оформление общественных зон элементы или арт-объекты, выполненные в той же технике. Если у локации есть природно обоснованное название, как, например, Пески в Центральном районе, то мы обыгрываем его в благоустройстве дома. Редевелопмент — это не только про здания, но и про людей. Архитектура здесь инструмент, который помогает людям чувствовать себя частью чего-то большего. Это проявляется в создании общих пространств — уютных дворов, зон для отдыха и общения, площадок для игр детей и воркаута.
