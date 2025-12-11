Переписать нельзя — сохранить: как девелоперы обустраивают исторические индустриальные здания в центре Петербурга

исполнительный директор ГК «Балтийская коммерция»

Превратить заброшенные предприятия, НИИ, административные здания в престижные деловые кварталы со статусным жильем — кропотливая работа, где учитываются подчас прямо противоположные мнения городской администрации, архитектурного сообщества и местного комьюнити. При сносе старых построек, которые не являются исторически ценными, архитекторы стараются сохранить частички прошлого — это могут быть кирпичные стены или ограждения, металлические конструкции. Так, в ЖК «Мануфактура Джеймс Бек» мы отреставрировали и укрепили исторический памятник — заводскую дымовую трубу. В целом, отдавая дань промышленному прошлому, архитектурное бюро «Студия 44» создало внешний облик жилого комплекса в стилистике промзданий конца XIX — начала XX века. Чтобы вдохнуть новую жизнь в пространство жилого квартала, мы изучаем не только географические и эконюансы локации, но учитываем и исторические события, которые здесь происходили, — кто из знаменитостей жил здесь, каков был их уклад жизни, традиции. Если район славился своим ремеслом, мы можем включить в название ЖК, в оформление общественных зон элементы или арт-объекты, выполненные в той же технике. Если у локации есть природно обоснованное название, как, например, Пески в Центральном районе, то мы обыгрываем его в благоустройстве дома. Редевелопмент — это не только про здания, но и про людей. Архитектура здесь инструмент, который помогает людям чувствовать себя частью чего-то большего. Это проявляется в создании общих пространств — уютных дворов, зон для отдыха и общения, площадок для игр детей и воркаута.