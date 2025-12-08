На 11,6% упал ввод жилых домов за 10 месяцев в Петербурге

В Петербурге ввели 1 947,8 тысяч квадратных метров жилой площади (43 227 квартир), в области — 3 442,9 тысяч квадратных метров жилой площади (36 855 квартир). В тоже время введение жилой недвижимости, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, увеличился в Петербурге на 26,1% и составил 924 дома общей площадью 174,6 тысяч квадратных метров, в Ленинградской области — на 7% и составил 21 508 домов общей площадью 2 808,0 тысяч квадратных метров, сообщил Петростат.

Больше всего надвижимости ввели в Пушкинском районе Петербурга — 259,7 тысяч квадратных метров. Далее в списке лидеров идет Приморский район — 242,1 тысяч квадратных метров, Красногвардейский район — 179,8 тысяч квадратных метров, Московский район — 178,0 тысяч квадратных метров. В Ленинградской области: Всеволожский район — 1 229,0 тысяч квадратных метров (69,8% приходится на ИЖС) и Ломоносовский район — 590,4 тысяч квадратных метров, из которых 73,9% приходилось на индивидуальное жилищное строительство.

В III квартале 2025 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 282 215 рублей, на вторичном — 274 427 рублей.