Вся страна обсуждает «Эффект Долиной»: правда ли теперь рискованной стала любая покупка квартиры? И как себя защитить?

Правда ли «Эффект Долиной» — это не единичная история?

Еще в августе 2024 года певица Лариса Долина призналась, что стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала элитную квартиру в Хамовниках (в СМИ сделка оценивалась более чем в 200 млн рублей). Поняв, что ее обманули, Долина подала иск, потребовав признать сделку недействительной. Суды различных инстанций последовательно выносили решения в пользу певицы — последнее решение было вынесено 27 ноября. В итоге покупательница, некая Полина Лурье, осталась и без элитной недвижимости, и без уплаченных за нее денег.

История тянется больше года, но шумиха вокруг нее только нарастает. СМИ публикуют подборки мемов об известной певице, а в Госдуме призывают Верховный суд разобраться в ситуации. Не так давно «Эффект Долиной» обзавелся даже собственной (и весьма большой!) статьей в «Википедии». Это неудивительно, как утверждает глава Нижней палаты Парламента Вячеслав Володин, только «в 2024 году (данных за 2025-й еще нет, — прим. ред.) недействительными были признаны более 3000 сделок с участием людей пенсионного возраста».

Как писало издание «Деловой Петербург», шумиха не особо повлияла на количество заключаемых сделок с недвижимостью (во всяком случае, в Петербурге). Между тем, отмечает в беседе с Собака.ru адвокат Мария Кобзева, в последнее время «действительно заметной стала судебная практика по оспариванию сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием мошенников». При этом она добавляет, что в последнее время появляются аналогичные иски, касающиеся не только квартир, но и другой собственности: «я даже видела решения по автомобилям», — говорит собеседница редакции.