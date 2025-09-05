В Правительстве заявляют: на россиянина приходится 30 кв. метров жилья, а на жителя Восточной Европы — 35 метров. Это правда?

В России на человека приходится около 30 кв. м. жилья, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Похожие данные приводила консалтинговая компания Nikoliers в конце 2024 года: 29,5 кв. м. При этом в Восточной Европе на одного — 35 кв. м., в Америке — свыше 60 кв.м., в Китае — 41 кв.м., отметил Хуснулин.

Действительно, некоторые зарубежные эксперты заключают: в благополучных странах средняя обеспеченность жильем — 60–80 кв. м. на человека. Впрочем, в одном из самых развитых регионов Китая — Гонконге — средняя жилая площадь на человека еще недавно составляла всего 16 кв.м., по данным за 2021 год.

Размер жилья взаимосвязан с финансовыми возможностями граждан и с климатическими условиями. Содержать большой дом или квартиру в холодном климате элементарно дорого, обращает внимание профессор Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев.

«В этом смысле Россия находится во вполне цивилизованных рамках, — говорит он. — Но в мировой статистике часто оперируют не метрами, а комнатами. Качественным считается жилье в формате количества комнат: каждому человеку по помещению плюс одно большое общее. Спальни могут быть менее 10 кв.м., поэтому метраж — не самая эффективная характеристика жилищных условий».

«Я бы не стал напрямую сравнивать Россию и Европу, — добавляет совладелец Fizika Development Александр Кравцов. — Несмотря на большие площади квартир за рубежом, молодежь зачастую живет с родителями до 30–32 лет. В России, напротив, люди стремятся как можно раньше сепарироваться и приобрести собственное, пусть даже небольшое».