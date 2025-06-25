Ипотека снова станет доступной в 2027 году, по крайней мере такие прогнозы делают сейчас. Позволит ли она тогда же купить жилье?

Другая особенность уже именно нашего рынка — низкая конкуренция между застройщиками. Часто говорят, что на рынке в городе, например 50 компаний, мол, о какой монополизации может идти речь? Но на самом деле 50 компаний — это не про конкуренцию, а про концентрацию на рынке. Большинство игроков не конкурируют ценой, а исповедуют одну и ту же бизнес-модель, предполагающую максимизацию нормы прибыли, а не массы прибыли. Проще говоря, они предпочитают не снижать цены, а снижать объемы строительства, вместо того чтобы немного снизить цену, построить больше и заработать ту же или даже большую сумму при меньшей доходности каждого объекта. И эта ситуация с годами почти не меняется.

И все же… я думаю, что в какой-то момент мы вернемся к той динамике, которую наблюдали в 2000–2010-х годах. Более того, может быть даже выйдем на то, что жилье станет более доступным. Все же, несмотря на консервативность строительной индустрии, прогресс не стоит на месте, есть строительная печать, искусственный интеллект, роботизация. Быть может, срок строительства многоквартирного дома скоро сократится с трех лет до одного года.

Но надо понимать, что все это не произойдет в 2027 году, когда, по некоторым оценкам, может существенно снизиться ключевая ставка. Дело в том, что 2027 год будет годом несбывшихся надежд тех застройщиков, которые вынуждены были скорректировать свои планы по началу новых проектов в 2024 году. Как я уже говорила, срок строительства сейчас равен примерно трем годам.

Так что если в это время станет принципиально доступнее ипотека, то в моменте ситуация с доступностью жилья может даже ухудшиться. Новых домов будет меньше, а спрос все больше. В этих условиях надо думать не о росте доступности, а о том, как бы цены еще сильнее не подскочили. Но, спустя пару-тройку лет, ситуация, надеюсь, должна выровняться и, если не будет новых неожиданностей, в начале 2030-х годов мы можем вернуться к более доступному жилью. В этом смысле я оптимистка.