В Петербурге зафиксировали рост покупок недвижимости на первичном рынке с начала 2025 года

С июня по начало октября 2025 года, количество сделок на первичном рынке недвижимости Петербурга росло в среднем на 15% в месяц. В сравнении с сентябрем 2024 года количество сделок в сентябре 2025 года оказалось выше на 11%, следует из данных Dataflat.

«Рынок, по предварительным наблюдениям, становится активнее. Динамика продаж в проектах RBI в целом соответствует этому тренду: в сентябре у нас отмечен существенный прирост (+80%) по количеству сделок по сравнению с летними темпами продаж (даже если исключить новые старты). Доля ипотеки находится около отметки в 50%, в сентябре для нас она составила 55%», — отметил вице-президент по продажам и сервису Группы RBI Дмитрий Фалкин.

В сумме за девять месяцев 2025 года в петербургских новостройках продали 25 тысяч квартир общей площадью 970 тысяч квадратных метров. Это ниже (почти в 1,5 раза) показателей за аналогичный период 2024 года, но в первом полугодии 2024-го еще действовала общая льготная ипотека.

Стоимость квадратного метра на массовом первичном рынке Петербурга за год выросла на 6,1% — с 263 тысяч до 279 тысяч рублей (в том числе за 3 квартал 2025 года рост +2,5%). При этом продолжается тренд на постепенное снижение средней площади приобретенной квартиры в комфорт-классе. Еще в 2024 году этот показатель составлял 41,7 квадратных метра, тогда как за девять месяцев 2025 года он снизился до 40,2 квадратных метра — более чем на 1 квадратный метр (для сравнения, пять лет назад — 48,4 квадратных метра). В условиях роста цен и при отсутствии доступной ипотеки покупатели чаще стремятся минимизировать стоимость квартиры.