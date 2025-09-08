Три новые гостиницы появятся у «Лахта Центра»

Как следует из материалов общественного обсуждения изменений в проект планировки и проект межевания территории, строительство первых объектов (одна из гостиниц и инфраструктурные проезды) может стартовать уже в 2025-2026 годах. Основная же часть гостиничных комплексов и объектов культуры (музеи, выставочные залы и художественная галерея) планируют завершить до 2035 года, пишет «Деловой Петербург».

Две стоянки для автобусов может появиться на территории, ограниченной Приморским проспектом, улицей Савушкина, Приморским шоссе и естественной границей Лахтинской гавани.

Сейчас у «Лахта центра» уже возвели гостиницу «Лахта Тауэрс» на 302 номера. Ее запуск намечен на конец 2025 года. В настоящее время у «Лахта центра» уже открыли концертный зал «Лахта Холл» и апарт-комплекс «Лахта Плаза».