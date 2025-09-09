Зеленый свет: экологично — это не только про коммуникацию зумеров, но и про стратегию петербургских девелоперов

коммерческий директор «Брусники» в Санкт-Петербурге и ЛО

«Одна из технологий, которую мы внедряем, — это шаг колонн 6,9 метра при монолитном строительстве. Это прогрессивное решение для рынка и для “Брусники”. Оно позволяет создавать более гибкие и просторные планировки: больше света, воздуха, отсутствие несущих конструкций в центре квартиры. Акцент на масштабное благоустройство — например, измеряем зелень в кубометрах и высаживаем высокие, до нескольких метров, деревья, чтобы жители заезжали в готовые дворы, а не ждали, пока зелень разрастется. Мы внимательно относимся к эстетике северного модерна и вдохновляемся в том числе скандинавскими архитекторами, такими как Алвар Аалто. Близость к воде и ветровая нагрузка со стороны залива — важные факторы для проекта “Северный ветер”. Мы формируем мастер-планы с учетом этих условий: используем ветровые потоки при проектировании благоустройства, выбираем расположение домов так, чтобы защитить внутренние дворы от ветра и сохранить микроклимат. Планировки, благоустройство, характер среды — это первое, что влияет на выбор покупателя. При этом петербуржцам близка идея рационального отношения к пространству и ресурсам. То есть экоподход воспринимается не как отдельная функция, а как часть архитектурной логики, которая делает жилье удобнее и продуманнее».