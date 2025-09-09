Зеленый свет: экологично — это не только про коммуникацию зумеров, но и про стратегию петербургских девелоперов

В современных жилых комплексах среди преимуществ веломаршруты на территории, соседство с природными заказниками и укрощение ветра у Финского залива. Здесь устраняют «мостики холода», повышают энергоэффективность до максимума и высаживают деревья по линейке — всё на благо экосистемы и микроклимата в доме.
Алексей Бушуев, коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург»
Развитие общественного транспорта, новые магистрали, развязки — мобильность в агломерации Петербурга растет с каждым годом! Тем самым эколокации органично интегрируются в городскую ткань, сохраняя собственную среду и ритм жизни.
Анжелика Альшаева, коммерческий директор группы компаний «КВС»
Клиенты всё чаще интересуются энергоэффективностью зданий, качеством материалов, уровнем шумоизоляции и озеленением территории. Экоаспекты рассматриваются не как бонус, а как неотъемлемый стандарт комфортной жизни.
Максим Зорин, коммерческий директор «Брусники» в Санкт-Петербурге и ЛО
Планировки, благоустройство, характер среды — это первое, что влияет на выбор покупателя. При этом петербуржцам близка идея рационального отношения к пространству и ресурсам.
Чистая физика
У жителей ЖК комфорт-класса «Юнтолово» в Приморском районе городская прописка, но абсолютно загородный стиль жизни
Энергетика места — это не про метафизику, как вы подумали, а про конкретные математические величины. В своих экопроектах девелоперы начинают расчет тонких материй с количества этажей и класса энергоэффективности дома, а заканчивают велодорожками и транспортными магистралями.
Алексей Бушуев
коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург»
«Расположение в уникальных природных зонах: “Кронфорт” — на побережье Финского залива, “Юнтолово” — у границ Юнтоловского заказника (по территории ЖК протекает река Юнтоловка) — ориентирует оба проекта на гармоничное взаимодействие со средой. Вело- и пешеходные маршруты, спортивные пространства, набережные и высокий класс энергоэффективности (А — в “Кронфорте” и “Юнтолово”, А+ — у образовательных объектов) подтверждают следование принципам зеленого строительства. В “Кронфорте” задавали тон историческая и градостроительная идентичность Кронштадта, малоэтажная застройка, создающая камерную атмосферу, формирование среды, в которой архитектура работает в синергии с ландшафтом и культурой места. Важна и транспортная доступность — здесь позитивные изменения налицо. Развитие общественного транспорта, новые магистрали, развязки — мобильность в агломерации Петербурга растет с каждым годом! Тем самым эколокации органично интегрируются в городскую ткань, сохраняя собственную среду и ритм жизни. Сегодня петербуржцы всё больше ориентируются на экологичность жилья и с легкостью уходят за пределы исторического центра. Это не просто модный тренд, а ответ на изменившийся ритм жизни в мегаполисе. Людям важно восстанавливать силы на природе, иметь доступ к прогулочным зонам, воде, активному отдыху на чистом воздухе».
Игра на понижение
Камерный проект бизнес-класса «Дом на Курской» спроектирован по экостандартам — с панорамным остеклением, террасами и навесными вентилируемыми фасадами
Пока вы только пробуете вникнуть в законы зеленой энергетики — расчеты за вас уже сделали девелоперы. Как снизить теплопотери, сэкономить на коммуналке и увеличить естественное освещение дома?
Анжелика Альшаева
коммерческий директор группы компаний «КВС»
«Высокий класс энергоэффективности — А — во всех новостройках компании гарантирует снижение потребления ресурсов, повышение качества жизни, уменьшение воздействия на окружающую среду и экономию на коммунальных платежах. В “Доме на Курской” и “Б15” используются вентилируемые фасады с усиленной теплоизоляцией, что снижает теплопотери и формирует стабильный микроклимат. Высокие технические характеристики — результат комплексного инженерного подхода: качественная кровля, стеклопакеты с улучшенной тепло- и звукоизоляцией, устранение “мостиков холода”, утепление наружных стен, светильники с датчиками движения в парадных. Плюс дополнительные системы индивидуального учета ресурсов и элементы “умного дома”. В своих проектах “КВС” учитывает эстетику Северной столицы, ландшафт и городской контекст. Яркий тому пример — “Дом на Курской”. Камерный проект бизнес-класса, расположенный в историческом центре Петербурга, в шаговой доступности от метро “Обводный канал” и культурных достопримечательностей Центрального района. Архитектура дома — сочетание традиций и современности. Фасады отделаны фактурной терракотой и бетонным камнем с отсылкой к доходным домам Петербурга, внутри — сдержанный керамогранит. Навесные вентилируемые фасады обеспечивают теплоизоляцию и долговечность конструкции. Панорамное остекление, террасы и эркерные окна — максимальное естественное освещение придает облику дома динамику и визуальную легкость. Клиенты всё чаще интересуются энергоэффективностью зданий, качеством материалов, уровнем шумоизоляции и озеленением территории. Экоаспекты рассматриваются не как бонус, а как неотъемлемый стандарт комфортной жизни».
Ветер в ивах
Случайные виражи «черного лебедя» немыслимы в «зеленых» проектах. Экосистема жилого дома и дворов продумана до В квартале «Северный ветер» на Васильевском острове центральный парк с большим плейхабом и Финский залив в шаге от дома мелочей — от направления ветра до метража и численности деревьев.
Максим Зорин
коммерческий директор «Брусники» в Санкт-Петербурге и ЛО
«Одна из технологий, которую мы внедряем, — это шаг колонн 6,9 метра при монолитном строительстве. Это прогрессивное решение для рынка и для “Брусники”. Оно позволяет создавать более гибкие и просторные планировки: больше света, воздуха, отсутствие несущих конструкций в центре квартиры. Акцент на масштабное благоустройство — например, измеряем зелень в кубометрах и высаживаем высокие, до нескольких метров, деревья, чтобы жители заезжали в готовые дворы, а не ждали, пока зелень разрастется. Мы внимательно относимся к эстетике северного модерна и вдохновляемся в том числе скандинавскими архитекторами, такими как Алвар Аалто. Близость к воде и ветровая нагрузка со стороны залива — важные факторы для проекта “Северный ветер”. Мы формируем мастер-планы с учетом этих условий: используем ветровые потоки при проектировании благоустройства, выбираем расположение домов так, чтобы защитить внутренние дворы от ветра и сохранить микроклимат. Планировки, благоустройство, характер среды — это первое, что влияет на выбор покупателя. При этом петербуржцам близка идея рационального отношения к пространству и ресурсам. То есть экоподход воспринимается не как отдельная функция, а как часть архитектурной логики, которая делает жилье удобнее и продуманнее».
Комментарии (0)