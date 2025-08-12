Смольный расторг договор водопользования с инициаторами строительства плавучих домов в Галерной гавани

Комитет по природопользованию, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, и Невско-Ладожское Бассейновое Водное Управление добились через суд расторжения договора водопользования с ООО «Марина». Тринадцатый арбитражный апелляционный суд полностью удовлетворил иск, и в соответствии с судебным решением соглашение было отменено.

Кроме этого, юрлицо (ООО «Марина») занесли в реестр недобросовестных водопользователей. Теперь компания в течение двух лет не сможет оформлять разрешительные документы на водопользование и участвовать в аукционах на получение таких прав по всей стране.

«Данное решение стало следствием выявленных нарушений, связанных с незаконным освоением акватории Галерной гавани. Нарушитель обязан выполнить требования Водного кодекса РФ и освободить данный участок», — сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Ранее в январе 2025 года суд не разрешил возобновить строительство плавучих домов в Галерной гавани. Такое решение принял тринадцатый арбитражный апелляционный суд Петербурга на апелляцию ООО «Марина». Сам же иск подавал КГИОП, в котором требовал ввести обеспечительных мерах в отношении компании.

Напомним, со строителем плавучих домов в Галерной гавани пытаются разорвать договор через суд. Невско-Ладожское бассейно-водное управление обратилось с иском в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, чтобы расторгнуть договор водопользования с ООО «Марина», которое строит дома на понтонах в Галерной гавани. В заявлении ссылаются на то, что «Галерная гавань Гребного порта» является объектом культурного наследия федерального значения и размещение домов «приводит к искажению его исторического облика».

Однако, как рассказала Собака.ru Анна Афонина, гендиректор УК «Жизнь на воде», что хотя работы и пришлось остановить, сейчас ожидают решения суда, который планируется через неделю. При этом она добавила, что проект заканчивать не собираются.

Администрация Василеостровского района расторгла договор со строителями плавучего квартала в Галерной гавани. Кроме того, СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» направило ООО «Марина» (застройщикам территории на Васильевском острове) требование о взыскании штрафов и расторжении договора аренды.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил стройку плавучих домов на Васильевском острове. Такой меры добивался КГИОП, указавший в заявлении, что работы не согласованы и ведутся на территории объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее гендиректор УК «Жизнь на воде», в комментарии для «Собака.ru» заявила, что деятельность ведется в рамках закона и собирается продолжить реализацию проекта.