Суд запретил строить плавучий квартал в Галерной гавани

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил стройку плавучих домов на Васильевском острове. Такой меры добивался КГИОП, указавший в заявлении, что работы не согласованы и ведутся на территории объекта культурного наследия федерального значения.
В иске комитет требует от застройщика демонтировать несогласованные сооружения в течение 3 месяцев, за 6 месяцев освободить территорию от стройматериалов и восстановить благоустройство. В случае неисполнения судебного решения ведомство предлагает ежемесячно взыскивать с компании по 200 тысяч рублей.
«Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Марина" проводить строительные и иные работы на территории объекта культурного наследия федерального значения "Галерная гавань Гребного порта" по адресу: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12а, литера Б, дом 14, литера АК, дом 21, литера А, дом 25, корпус 1, литера А в отсутствие разрешения КГИОП», — говорится в решении суда.
Ранее гендиректор УК «Жизнь на воде», в комментарии для «Собака.ru» заявила, что деятельность ведется в рамках закона и собирается продолжить реализацию проекта.
Анна Афонина
Вместе с мужем Даниилом строит первый квартал на воде в Петербурге:
«Часть общественности, подстрекаемая главой местного МО Нелли Вавилиной, выступила против проекта и организовала проверки во всевозможных инстанциях, развернула в социальных сетях кампанию по дискредитации нашей концепции. Мы рассматриваем это как явное нарушение поручения президента о прекращении давления на предпринимателей. Подобные нападки были ожидаемы, но мы ведем свою деятельность в рамках закона, поэтому относимся к ситуации как к рабочему моменту. КГИОП подал иск, и делает это уже не впервые. В прошлый раз суд отклонил иск со следующей формулировкой: "Контроль за соблюдением требований, касающихся внешнего вида и технических характеристик плавучих объектов и судов, в полномочия Комитета не входит". Мы продолжаем реализацию проекта в Галерной гавани. Водный квартал — это важный и необходимый этап эволюции урбанистики Петербурга. Почему? Во-первых, нас признало профессиональное сообщество урбанистов, архитекторов и девелоперов — год назад проект выиграл в международном конкурсе ProEstate. Во-вторых, Петербург — город на воде и именно поэтому имеет стратегические причины развития аква-девелопмента. Петр I проектировал наш город, опираясь на Голландию и Венецию — европейский опыт жизни на воде (плавучих домов и кварталов там), позволяет увидеть эти перспективы и для нашего города. Петербург тяготеет к архитектурным традициям Европы. Сегодня он может стать главным европейским городом на воде для туристов со всего мира. Это открывает огромные перспективы для развития туризма».
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