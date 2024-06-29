Суд запретил строить плавучий квартал в Галерной гавани

В иске комитет требует от застройщика демонтировать несогласованные сооружения в течение 3 месяцев, за 6 месяцев освободить территорию от стройматериалов и восстановить благоустройство. В случае неисполнения судебного решения ведомство предлагает ежемесячно взыскивать с компании по 200 тысяч рублей.

«Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Марина" проводить строительные и иные работы на территории объекта культурного наследия федерального значения "Галерная гавань Гребного порта" по адресу: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12а, литера Б, дом 14, литера АК, дом 21, литера А, дом 25, корпус 1, литера А в отсутствие разрешения КГИОП», — говорится в решении суда.

Ранее гендиректор УК «Жизнь на воде», в комментарии для «Собака.ru» заявила, что деятельность ведется в рамках закона и собирается продолжить реализацию проекта.