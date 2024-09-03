«Никакого расторжения договора водопользования нет»: что происходит с плавучими домами в Галерной гавани

Со строителем плавучих домов в Галерной гавани пытаются разорвать договор через суд. Однако, как рассказала Собака.ru Анна Афонина, гендиректор УК «Жизнь на воде», что хотя работы и пришлось остановить, сейчас ожидают решения суда, который планируется через неделю. При этом она добавила, что проект заканчивать не собираются.
Напомним, со строителем плавучих домов в Галерной гавани пытаются разорвать договор через суд. Невско-Ладожское бассейно-водное управление обратилось с иском в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, чтобы расторгнуть договор водопользования с ООО «Марина», которое строит дома на понтонах в Галерной гавани. В заявлении ссылаются на то, что «Галерная гавань Гребного порта» является объектом культурного наследия федерального значения и размещение домов «приводит к искажению его исторического облика».
ООО «Марина» взяло в аренду береговую линию еще в 2008 году, а с 2014 года у компании есть долгосрочный договор водопользования в гавани. Компания уведомляла чиновников о планах использовать территорию для понтонов и яхт-клуба. Концепцию квартала на воде здесь продвигает вместе с мужем Анна Афонина, гендиректор УК «Жизнь на воде».
Она отметила, что хотя работы и пришлось остановить, сейчас ожидают решения суда, который планируется через неделю. При этом она добавила, что проект заканчивать не собираются.
Анна Афонина
Вместе с мужем Даниилом строит первый квартал на воде в Петербурге:
«К тому времени, когда у нас уже практически был готов первый плавучий объект в Галерной гавани, к сожалению, нам пришлось приостановить все работы. Никакого расторжения договора водопользования нет. Мы ожидаем решения суда, который планируется через неделю. Рассчитываем, что, как и в прошлый раз в подобном разбирательстве, решение будет принято в нашу пользу.
Если возникнут сложности с созданием плавучего квартала в Галерной гавани (а это действительно не просто, потому что объект находится в ведении КГИОП), мы продолжим его в другом месте, которое пока держим в секрете. В Петербурге огромное количество неосвоенных акваторий и подходящих для этого мест. В теории это могут быть Кронштадт, Охта, Екатерингофка и устье Смоленки».
Напомним, Администрация Василеостровского района расторгла договор со строителями плавучего квартала в Галерной гавани. Кроме того, СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» направило ООО «Марина» (застройщикам территории на Васильевском острове) требование о взыскании штрафов и расторжении договора аренды.
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил стройку плавучих домов на Васильевском острове. Такой меры добивался КГИОП, указавший в заявлении, что работы не согласованы и ведутся на территории объекта культурного наследия федерального значения.
Ранее гендиректор УК «Жизнь на воде», в комментарии для «Собака.ru» заявила, что деятельность ведется в рамках закона и собирается продолжить реализацию проекта.
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