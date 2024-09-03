«Никакого расторжения договора водопользования нет»: что происходит с плавучими домами в Галерной гавани

Напомним, со строителем плавучих домов в Галерной гавани пытаются разорвать договор через суд. Невско-Ладожское бассейно-водное управление обратилось с иском в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, чтобы расторгнуть договор водопользования с ООО «Марина», которое строит дома на понтонах в Галерной гавани. В заявлении ссылаются на то, что «Галерная гавань Гребного порта» является объектом культурного наследия федерального значения и размещение домов «приводит к искажению его исторического облика».

ООО «Марина» взяло в аренду береговую линию еще в 2008 году, а с 2014 года у компании есть долгосрочный договор водопользования в гавани. Компания уведомляла чиновников о планах использовать территорию для понтонов и яхт-клуба. Концепцию квартала на воде здесь продвигает вместе с мужем Анна Афонина, гендиректор УК «Жизнь на воде».

Она отметила, что хотя работы и пришлось остановить, сейчас ожидают решения суда, который планируется через неделю. При этом она добавила, что проект заканчивать не собираются.