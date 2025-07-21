На каком острове жить лучше? Выбираем между Крестовским и Петровским

Вечный гедонист Крестовский и брутально-пролетарский Петровский сегодня — два равных конкурента на рынке бизнес-жилья: многоквартирные дома с собственными благоустроенными набережными и клубные резиденции с панорамными видами гармонично приживаются и там и там. Какой остров выбрать? Консультируемся с экспертами девелопинга.
Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой»
Крестовский — любимое место элитарного отдыха для петербуржцев с начала XX века. Летние дачи семьи Белосельских-Белозерских сдавались для семейных торжеств, здесь играли в поло и большой теннис.
Денис Бабаков, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ»
У Петровского острова налицо все характеристики премиальной локации: близость к центру города, видовая панорама на парки, воду и историческую часть Петроградского района, транспортная доступность.
Михаил Гущин, вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI
Проекты и на Петровском, и на Крестовском островах — это высокобюджетный сегмент. Покупатели связывают особые ожидания и с концепциями, и с материалами.
Только Крестовский
У компании «Еврострой» несколько проектов на Крестовском острове — от больших жилых комплексов до компактных клубных домов: «Олимпийская деревня» (4 здания от 7 до 11 этажей вдоль береговой линии Малой Невки, на Вязовой улице, построенных еще в 2007 году; архитектурное бюро «А. Лен»), «Привилегия» (архитектурная студия Intercolumnium) со своей набережной и причалом на Малой Невке и дом Esper Club (тоже АС Intercolumnium) на 68 квартир недалеко от Каменного острова.
Оксана Кравцова
генеральный директор ГК «Еврострой»
Репутация Крестовского острова как одного из главных районов для премиального домостроения сложилась в 2000-х годах. И для этого есть исторические предпосылки: Крестовский — любимое место элитарного отдыха для петербуржцев с начала XX века. Летние дачи семьи Белосельских-Белозерских сдавались для семейных торжеств, здесь играли в поло и большой теннис, до революции остров славился ресторанами — обязательная программа досуга представителей аристократии и купечества.
Неофициально Крестовский делится на две части. Западная — спортивно-развлекательный кластер с «Газпром Ареной», «Диво Островом», Приморским парком Победы и видовыми набережными. Восточная — зона тишины, безопасности, сформированной инфраструктуры. Свободных участков под застройку здесь не осталось, поэтому объекты, уже находящиеся в собственности, последовательно дорожают. Работая на Крестовском, мы с архитектором Евгением Подгорновым всегда отталкивались от ландшафта и исторического контекста. Например, в проекте «Привилегии» за основу был взят океанский лайнер с белоснежными палубами. Решение уместное — комплекс расположен на набережной, а в проекте есть собственная марина для катеров. В Esper Club мы вдохновлялись южным модерном с мавританскими акцентами — стрельчатыми арками, витражами, декоративными панно. Здесь Евгений вступил в визуальный диалог с соседним домом, выполненным в венецианской стилистике. Что касается Петровского острова, наша позиция остается неизменной: сравнивать его с Крестовским некорректно. На Петровском действительно есть немало качественных проектов, но высокая плотность застройки, открытость территорий и иные планировочные решения задают другую философию. Это достойный премиальный сегмент, но не элитный в классическом понимании — без той камерности, приватности и уникальных видов, которые формируют статус закрытого сообщества и определяют суть элитного жилья.
Только Петровский
У компании ЛСР два проекта на Петровском острове — Neva Haus и Neva Residence — оба с благоустроенными набережными. Первый создан по проекту архитектора Евгения Герасимова на месте снесенных корпусов пивзавода «Бавария» (с видом на слияние двух рек, Малой Невки и Ждановки). Второй — на южной стороне Петровского острова, у моста Бетанкура: пять разноэтажных домов построят вдоль Малой Невы.
Денис Бабаков
коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ»
У Петровского острова налицо все характеристики премиальной локации: близость к центру города, видовая панорама на парки, воду и историческую часть Петроградского района, транспортная доступность (жителям, например, близка вся инфраструктура Петроградского и исторической части Василеостровского районов, а через мост Бетанкура можно довольно быстро выехать на ЗСД и добраться как до южной части Петербурга, так и до Курортного района). Во многом поэтому он смог перехватить пальму первенства у Крестовского, где практически не осталось мест под новую застройку и появляются лишь единичные варианты. Оригинальность — историческая и географическая — Петровского острова заметно повлияла на архитектурный облик наших проектов. К примеру, экстерьер Neva Haus сложился благодаря двум важным обстоятельствам. Во-первых, наш комплекс находится в той же части острова, что и бывший знаменитый пивоваренный завод «Бавария». Эффектные краснокирпичные здания располагались вдоль реки Ждановки — образ, в свое время повлиявший на переосмысление всего стиля промышленной архитектуры Петербурга рубежа XIX–XX веков. Вторым обстоятельством стало то, что «Группа ЛСР» имеет собственный кирпичный завод: мы самостоятельно разработали специальный клинкерный кирпич, который подчеркивает индивидуальность архитектурного проекта Neva Haus. Мы также спроектировали прогулочную зону вдоль воды, позаботившись о максимальном сохранении взрослых деревьев. Собственная благоустроенная набережная для прогулок появится и в Neva Residence. Здесь ансамбль идеально вписывается в экологический контекст: с одной стороны к домам примыкает Петровский парк с прудом, с другой — подходит берег Малой Невы. Локация повлияла и на квартирографию: в таких проектах мы предлагаем видовые квартиры с террасами или просторными балконами и зимним садом.
Оба хороши
У компании RBI есть проекты как на Петровском острове, так и на Крестовском: дом бизнес-класса «Петровская ривьера» с благоустроенной набережной и пирсом и особняк «Крестовский IV» (клубный дом на 11 квартир).
Михаил Гущин
вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI
Крестовский остров — уже сформированная территория со сложившимся статусом. Наряду с золотым треугольником и Каменным островом он входит в число самых престижных районов города. Масштабных строек здесь больше не ожидается, это спокойное и тихое место. Петровский остров — новая престижная жилая локация в центре Петербурга с современным жилым фондом. В последние 15 лет остров претерпел масштабные изменения и достаточно быстро застроился. Если в самом начале площадь территорий под застройку Петровского острова оценивалась примерно в 400 тысяч кв. м — сейчас здесь практически не осталось свободных участков. При этом проекты и на Петровском, и на Крестовском островах — это высокобюджетный сегмент. Покупатели связывают особые ожидания и с концепциями, и с материалами. Хороший пример — жилой комплекс RBI «Петровская ривьера», один из самых первых девелоперских проектов на Петровском острове. Дизайнерские и архитектурные решения здесь посвящены теме водной стихии — вплоть до проработки таких деталей, как стойка ресепшн, оформленная в виде яхтенной палубы. В отделке холлов использовались галька, дерево и камень. Мы также привели в порядок набережную, установили там наземные пирсы, сохранив все вековые деревья. Здесь же спроектирована парковая зона: центральная аллея внутреннего двора стала его основной планировочной осью. На Крестовском острове RBI реконструировала особняк на углу Крестовского проспекта и проспекта Динамо: всего восемь квартир и три двухуровневых ситихауса с отдельными входами и саунами. Здесь много приватной инфраструктуры (например, хаммам, сауна, комната для медитаций и многое другое), в отделке использован натуральный мрамор, а главное украшение лобби — бронзовая «Венера» работы Людмилы Караевой, известного современного скульптора, чьи произведения украшают экспозиции Третьяковской галереи и ММОМА (Музея современного искусства в Москве). Двор по проекту архитектурного бюро Futura-Architects при этом тоже сложный, многоуровневый, с разными фактурами и динамичным ландшафтным рисунком.
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