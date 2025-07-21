На каком острове жить лучше? Выбираем между Крестовским и Петровским

генеральный директор ГК «Еврострой»

Репутация Крестовского острова как одного из главных районов для премиального домостроения сложилась в 2000-х годах. И для этого есть исторические предпосылки: Крестовский — любимое место элитарного отдыха для петербуржцев с начала XX века. Летние дачи семьи Белосельских-Белозерских сдавались для семейных торжеств, здесь играли в поло и большой теннис, до революции остров славился ресторанами — обязательная программа досуга представителей аристократии и купечества.

Неофициально Крестовский делится на две части. Западная — спортивно-развлекательный кластер с «Газпром Ареной», «Диво Островом», Приморским парком Победы и видовыми набережными. Восточная — зона тишины, безопасности, сформированной инфраструктуры. Свободных участков под застройку здесь не осталось, поэтому объекты, уже находящиеся в собственности, последовательно дорожают. Работая на Крестовском, мы с архитектором Евгением Подгорновым всегда отталкивались от ландшафта и исторического контекста. Например, в проекте «Привилегии» за основу был взят океанский лайнер с белоснежными палубами. Решение уместное — комплекс расположен на набережной, а в проекте есть собственная марина для катеров. В Esper Club мы вдохновлялись южным модерном с мавританскими акцентами — стрельчатыми арками, витражами, декоративными панно. Здесь Евгений вступил в визуальный диалог с соседним домом, выполненным в венецианской стилистике. Что касается Петровского острова, наша позиция остается неизменной: сравнивать его с Крестовским некорректно. На Петровском действительно есть немало качественных проектов, но высокая плотность застройки, открытость территорий и иные планировочные решения задают другую философию. Это достойный премиальный сегмент, но не элитный в классическом понимании — без той камерности, приватности и уникальных видов, которые формируют статус закрытого сообщества и определяют суть элитного жилья.