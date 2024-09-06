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Недвижимость

Бывшее СИЗО «Кресты» выставят на аукцион до конца 2024 года

Об этом рассказали сразу несколько источников. Начальную стоимость оценивают в 1 млрд рублей.

Mistervlad / Shutterstock.com

О готовящемся аукционе заявляли заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов в кулуарах ВЭФ и генеральный директор «Дом. РФ» Виталий Мутко. Начальную стоимость объекта оценивают в 1 млрд рублей, однако точную сумму объявят после окончания оценки, в момент объявления аукциона. Сейчас земельный участок подготавливают к конкурсу: его приводят в порядок и кадастрируют.

«Соответственно, после завершения этой работы участок вместе с объектами недвижимости будет выставлен на аукцион», — рассказал Филиппов для ТАСС.

Он отметил, что будущий проект может совмещать в себе как общественно-деловую концепцию, так и историческую составляющую. Но решение останется в этом вопросе за Смольным.

Тюремный комплекс «Кресты» построили в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. Она состоит из двух пятиэтажных крестообразных зданий, административного корпуса с церковью во имя святого благоверного князя Александра Невского и вспомогательных зданий (больниц, помещений для сотрудников, котельных, кухни и других).

Напомним, проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».

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