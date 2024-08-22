В Петербурге стало негде размещать склады, производства и офисы! Что происходит? Зачем городу нужны заводы?

Что происходит?

В Петербурге не хватает помещений для запуска новых производств. Найти соответствующую площадку в городе становится все более нетривиальной задачей. Так, свободных современных площадок, полностью соответствующих требованиям бизнеса (профессионалы называют это «объекты класса А»), в городе просто нет, рассказывает в беседе с Собака.ru Кирилл Акиньшин, директор департамента оценки и консалтинга компании Maris.

Желающие организовать новый цех или сборочную линию с трудом могут найти даже не очень новое помещение, требующее модернизации («объекты класса В») или корпус устаревшего советского предприятия, в который предварительно придется основательно вложиться («объекты класса С»). «В классе А свободные площади отсутствуют вообще. В классах В и С вакансия составляет 2,8% и 4,8% соответственно», — приводит цифры Акиньшин. Речь в первую очередь о спекулятивных помещениях, то есть построенных для сдачи в аренду на открытом рынке любым арендаторам, уточняют в Maris.

Проблемы в городе не только с тем, где можно производить товары, но и с тем, где их потом хранить. Как пишет «КоммерсантЪ», в ближайшие годы дефицит складских площадей в городе и области составит порядка 1 млн квадратных метров. Сегодня в городе ждут арендатора меньше 1% складских помещений, объясняет в беседе с Собака.ru Илья Янеев, старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers.

Наконец, даже если предпринимателю удалось найти в Петербурге место для производства и хранения своей продукции, ему придется решить еще одну непростую задачу — снять офис. Они также в остром дефиците. «С каждым кварталом количество доступных офисных помещений сокращается», — говорит Виктория Горячева, заместитель руководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers. По ее словам, сейчас в городе пустуют чуть больше 3% офисных помещений класса А и немногим больше 5% класса В.