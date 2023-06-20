Президент компании Ladoga Вениамин Грабар «Мой совет: учитесь постоянно, как без этого жить?»

Выпускник Академии Можайского в 1990-х основал первую городскую службу дистрибуции алкоголя, и к грядущему тридцатилетию его компания Ladoga — одно из градообразующих предприятий Петербурга. Восстанавливают петровские рецепты (и памятники архитектуры!) и реформируют культуру аперитива коктейлями fast casual, вывели северо-западный джин на мировую орбиту и построили в Шушарах таможенный терминал, который изменит виноторговлю всей страны. Вениамин Грабар — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Бизнес».
Вениамин сфотографирован в Доме Тенишевых на Английской набережной: князь Вячеслав и его жена княгиня Мария были меценатами и открыли в своей резиденции художественную школу для молодых людей под руководством Ильи Репина (здесь учился Бибилин!).
Можайка, икра и бочонок клюквы
Я родился в Петербурге в семье военных, папа служил в войсках ПВО, поэтому выбор вуза был предопределен. В школе мне нравилась математика и физика, фантастика и космос, так что из военных училищ выбрал Академию имени А. Ф. Можайского. Отучился на радиотехническом факультете, и меня отправили готовить космические аппараты к запуску. Да-да, я как раз был тем человеком в бункере, кто поворачивает ключ на старт. Когда в 1991 году космическую программу свернули, вернулся в Петербург, занялся технологиями очистки воды и столкнулся с тем, что тогда дремучие ликероводочные заводы ничего сложнее тканевого фильтра не использовали. Друзья-можайцы как‑то попросили настроить очистку на одном таком предприятии в Невеле, где я успешно исправил и другие процессы. С директором завод приватизировали, привели в порядок — и понеслась.
Параллельно я обнаружил, что в петербургском общепите нет красной икры. Как так? Изучил цепочки и провернул бартер с рыбзаводом из Владивостока — обменяли на партию ликеров. Заинтересовался, как вообще в стране работают поставки алкоголя? Понял, что хаос полнейший, и построил первую в Петербурге классическую систему дистрибуции: аккумулируем продукцию разных производителей, собираем из нее заказ и доставляем в торговую точку. Компанию назвали «Ладога»: мы же живем в Ладожском бассейне, у нас вся вода из этого ледникового озера, между прочим, второго после Байкала по величине в России. Налаживая логистику, я сам объехал большинство заводов страны, мы помогали им подняться заказами — в том числе петербургскому «Ливизу». Естественно, возникла мысль и свое производство расширять: продали невельский завод и построили свой в Петербурге. Взялись за возрождение отечественного достояния: знаменитых настоек, наливок, ликеров, бальзамов. Это процесс, требующий знаний, творчества и технологий. Как раньше делали: насыпали в бочку клюквы, залили спиртом, ждем. А мы научились экстрагировать из ягоды всю органолептику и полностью передавать ее напитку.
Таможенный Терминал будущего
Если коротко, то сейчас компания Ladoga это: производство в Петербурге, дистрибьюторская компания, покрывающая всю страну, сеть винотек, школа сомелье и инновационная компания по разработке новых продуктов. В планах дистрибуционный центр в Сибири, ведем переговоры о слиянии и поглощении с двумя производствами из нашей отрасли. Еще крупный проект — таможенный склад под Петербургом: один из первых в России он реформировал процесс импорта и позволяет стране зарабатывать десятки миллиардов рублей.
До 2022 года в силу законодательства подготовка к импорту алкоголя происходила за границей. Как это? Поясню. Представьте, вы захотели к ужину ваше любимое сицилийское неро д’авола. Со склонов Этны мы вывезли его давным-давно: проехав через пол-Европы, оно прибывало на один из складов в Латвии, Литве, Эстонии или Польше. Там его разгружали, проверяли, клеили стикеры и марки, готовили документы — и так целый месяц, а то и больше! За такое обслуживание бутылки платишь от 9 до 20 центов — плюс само время, простаивающий транспорт имеет цену: в итоге, когда вы снимете вино с полки в магазине, оно уже подорожало на доллар. А ведь через склады прошла не только одна ваша бутылка — миллиарды. Какие средства ушли из экономики России, сколько все переплачивали! Мы с другими импортерами пытались перенести таможенное обслуживание внутрь страны еще в 2004 году, я лично с 2006‑го по 2013‑й три раза готовил обоснование реформы для Правительства и Госдумы. Безрезультатно. И вот то, что лоббировалось 18 лет, в марте 2022 года провели за три дня! Наша компания сразу начала работать над таможенным терминалом: в Шушарах на 7 000 квадратных метрах организовали склад и теперь принимаем и обслуживаем грузы и собственного портфеля, и федерального ретейла, и местных виноторговцев. Налоги, рабочие места, закупка оборудования — все это теперь здесь. Наша услуга дешевле, в рублях, и эта экономия для компаний отзовется снижением цен и для вас лично.
«Царское Село» и Царский подарок
В этом году бренд нашей заглавной водки отмечает двадцатилетие, а Петр I — последний царь, первый император и наш вдохновитель — в прошлом году отпраздновал 350 лет. Историческая справка! В 2002 году Иван Петрович Саутов, директор «Царского Села», попросил нас выкупить для коллекции музея-заповедника на аукционе миниатюру — редкий портрет Петра I. Мы профинансировали покупку: Ladoga всегда деятельно участвует в жизни города — спонсировали колокольный карильон в Петергофе, воссоздание Константиновского дворца и Летнего сада. Привезли Саутову портрет, он нам показал запасники музея, в том числе коронационный штоф —раритетный старинный сосуд царской семьи с празднования 300‑летия дома Романовых в 1913 году. Сразу загорелись: идея! Подписали документы и сделали на одном из заводов в Тверской области копию бутылки. Сначала именовали в честь Царского Села, но к 300‑летию Петербурга в 2003 году выпустили новую версию, уже с портретом его основателя, а название сократили. Водка была на всех официальных торжествах, собрала отличные отзывы, и мы запустили бренд, популярный до сих пор как в России, так и в мире: рейтинг The Millionaires’ Club от Drinks International регулярно включает его в топ‑30 самых продаваемых в категории на планете.
За рубежом ты конкурируешь не только в своем сегменте премиальных водок — это в принципе сложный рынок. Там ведь как, можно фамилию вроде Егоров с двумя «ф» написать — и все будут считать, что это русская водка, пусть даже буква «р» по ошибке в другую сторону. Так что нужен очень серьезный маркетинг, очень удачный дизайн, чтобы отстраиваться от остальных продуктов на рынке и продвигать правильную культуру напитка. У нас есть, например, водка по петровскому рецепту, на меду и липе, с позолоченной декорацией— она популярна в арабских странах. Хотя сейчас активно развивается вкусовой сегмент, я считаю, что наше все именно чистая водка, и чтобы обязательно с малосольным огурцом. Или, как профессор Преображенский, оперируем горячими закусками: рюмка водки и ложка щей — вот классика жанра!
Главные тенденции рынка
Мы внимательно следим за трендами и давно сделали ставку на отечественное: еще в 2017‑м выпустили собственный джин на натуральных ботаникалах, производим из российских дистиллятов собственный виски и ликеры на локальных сливках. Именно поэтому, кстати, в период временного дефицита в марте-апреле 2022‑го мы смогли дать рынку то, чего не хватает. Главное, что нужно понимать про тренды: жизнь стала быстрее, мы мобильны, столько успеваем — потому и рынок поменялся! Раньше из досуга были кино да ресторан, а сейчас бары, шоу, креативные пространства — чёрта в ступе. И все они не предполагают рассиживания за столом. Да, чистая водка хороша, но нужны закуски, сервировка — на них нет времени. А взял шот клюквенной водки, разбавил тоником и на лед: можно пить. Поэтому укрепляется мода на вкусовые продукты (алкогольная основа плюс специальный ингредиент) и на готовые коктейли. Не те, что купил, открыл и идешь по улице — на ходу есть и пить последнее дело. А бутилированные натуральные крафтовые коктейли: есть у вас всего полчаса до выхода — взяли из холодильника бутылочку негрони, и аперитив готов.
Обожают рассуждать, растет или падает потребление алкоголя, а я так скажу: вообще не меняется уже лет 20 — все остальное от лукавого. Взять хотя бы данные ВОЗ: это политизированная организация, ее отчеты конъюнктурны. Статистикой тоже манипулируют. Как считать — на все население или на совершеннолетних? Каждый штат и регион сам занимается подсчетами, что происходит в масштабах страны — не знает никто. В России был пик в конце 1990‑х, квасили от безысходности, а с середины 2000‑х пить стали разумнее, и потребление с тех пор стабильно.
Уже пару лет все только и говорят о вине: блоги о нем в телеграме, дзене — везде. Но несмотря на чрезвычайно активный маркетинг, глобального перехода на вино цифры не показывают — увеличение потребления максимум на 1–1,5%. Мы в России в силу расположения относимся к северной модели потребления алкоголя, поэтому крепкое было и будет актуально. Это не значит, что человек сделал выбор раз и навсегда. Попробовал пиво, пришел к вину, оценил вкусный коктейль, распознал вкус коньяка, понял, в чем кайф виски и величие рюмки водки со щами. Вопрос в том, что ни один из них не нужно, извините, жрать в три горла. Есть люди, которые вообще не употребляют алкоголь, и я глубоко их уважаю.
Кислое или сладкое? Это зависит не от моды, а от сезона, погоды, времени суток, самочувствия. На рейсе из Москвы недавно пригубил водки — такая гадость. Что, конечно же, не так, но на высоте 10 тысяч метров у тебя одни рецепторы отключились, другие подают не те сигналы. Поэтому на борту и такой пролив томатного сока — хочется чего‑то яркого. Наконец, от возраста вкусовые предпочтения тоже зависят. Я давно не люблю сладкое, но в младших классах для меня не было ничего лучше, чем банка сгущенки и пачка печенья.
Как совместить КГИОП и рецепт ликера
Военное образование многое дало мне как руководителю. Главное, что дала Можайская академия — нас научили учиться. Появился SMM — вник, хотя сам ни в какой соцсети не состою. Криптовалюты — я и тут разобрался. Мой совет: учитесь постоянно, как без этого жить? Затем помните — не бывает нерешаемых задач. Не говорите: «Я попробую сделать». Пробовать не надо, надо сделать: этот армейский подход очень правильный. И еще армия учит коллективизму, уметь объединяться для достижения результата. В нашей компании несколько акционеров — все кадровые военные, и за 30 лет мы не разругались и не разбежались. У нас в принципе силен корпоративный дух: с однокурсниками по военно-космической академии встречаемся каждый год. Обсуждаем всё — даже Илона Маска! Видели, как он недавно размазал некомпетентного журналиста Джеймса Клейтона? Умный человек все‑таки умен во всем: в космосе, финансах — и в журналистике, как оказалось.
Что еще нужно уметь руководителю — из вопросов на день выделять главное: что сегодня обязательно, а какие задачи могут перетечь на завтра. Не успевать нормально, главное, чтобы не критически важное. Переключаться! Вот еще полезный навык. Сейчас у меня на повестке автопарк, через 5 минут — КГИОП, а через 10 — рецепт ликера. Если перед новой проблемой не отвлечься от предыдущей, быстро устанешь. Еще каждому топ-менеджеру нужно раз в день пять минут гладить двух огромных шоколадных лабрадоров и малюсенькую чихуахуа Глашу. Шучу — это мои собаки, но время с ними утром — мой любимый ритуал. Я встаю около семи, дальше обязательно физическая активность для тонуса. Чаще всего быстрая ходьба по парку: живу в Павловске, где садов едва ли не больше, чем людей. Раньше в моей жизни были и парашютный спорт, и дайвинг, но из-за проблем с позвоночником от них пришлось отказаться. После этого из увлечений на первый план вышли путешествия: мы с семьей для себя заново открыли страну. Перепахали Кольский полуостров и Карельский перешеек, прошли Енисей, были на Алтае и Таймыре, на плато Путорана и Камчатке. Как хороша там икра-первосол: икру вынули из рыбы, посолили и сразу на стол! 20‑минутный свежак! Лучше может быть только хорошо сделанное карпаччо — или нет, вот №1: яичница с помидорами, которую делает моя супруга — у нее она получается вкуснее всех на свете!
Текст: МИХАИЛ СТАЦЮК, АНАСТАСИЯ ПАВЛЕНКОВА
Фото: ВАЛЕНТИН БЛОХ
Свет: SKYPOINT
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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