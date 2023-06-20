Президент компании Ladoga Вениамин Грабар «Мой совет: учитесь постоянно, как без этого жить?»

Главные тенденции рынка

Мы внимательно следим за трендами и давно сделали ставку на отечественное: еще в 2017‑м выпустили собственный джин на натуральных ботаникалах, производим из российских дистиллятов собственный виски и ликеры на локальных сливках. Именно поэтому, кстати, в период временного дефицита в марте-апреле 2022‑го мы смогли дать рынку то, чего не хватает. Главное, что нужно понимать про тренды: жизнь стала быстрее, мы мобильны, столько успеваем — потому и рынок поменялся! Раньше из досуга были кино да ресторан, а сейчас бары, шоу, креативные пространства — чёрта в ступе. И все они не предполагают рассиживания за столом. Да, чистая водка хороша, но нужны закуски, сервировка — на них нет времени. А взял шот клюквенной водки, разбавил тоником и на лед: можно пить. Поэтому укрепляется мода на вкусовые продукты (алкогольная основа плюс специальный ингредиент) и на готовые коктейли. Не те, что купил, открыл и идешь по улице — на ходу есть и пить последнее дело. А бутилированные натуральные крафтовые коктейли: есть у вас всего полчаса до выхода — взяли из холодильника бутылочку негрони, и аперитив готов.

Обожают рассуждать, растет или падает потребление алкоголя, а я так скажу: вообще не меняется уже лет 20 — все остальное от лукавого. Взять хотя бы данные ВОЗ: это политизированная организация, ее отчеты конъюнктурны. Статистикой тоже манипулируют. Как считать — на все население или на совершеннолетних? Каждый штат и регион сам занимается подсчетами, что происходит в масштабах страны — не знает никто. В России был пик в конце 1990‑х, квасили от безысходности, а с середины 2000‑х пить стали разумнее, и потребление с тех пор стабильно.

Уже пару лет все только и говорят о вине: блоги о нем в телеграме, дзене — везде. Но несмотря на чрезвычайно активный маркетинг, глобального перехода на вино цифры не показывают — увеличение потребления максимум на 1–1,5%. Мы в России в силу расположения относимся к северной модели потребления алкоголя, поэтому крепкое было и будет актуально. Это не значит, что человек сделал выбор раз и навсегда. Попробовал пиво, пришел к вину, оценил вкусный коктейль, распознал вкус коньяка, понял, в чем кайф виски и величие рюмки водки со щами. Вопрос в том, что ни один из них не нужно, извините, жрать в три горла. Есть люди, которые вообще не употребляют алкоголь, и я глубоко их уважаю.

Кислое или сладкое? Это зависит не от моды, а от сезона, погоды, времени суток, самочувствия. На рейсе из Москвы недавно пригубил водки — такая гадость. Что, конечно же, не так, но на высоте 10 тысяч метров у тебя одни рецепторы отключились, другие подают не те сигналы. Поэтому на борту и такой пролив томатного сока — хочется чего‑то яркого. Наконец, от возраста вкусовые предпочтения тоже зависят. Я давно не люблю сладкое, но в младших классах для меня не было ничего лучше, чем банка сгущенки и пачка печенья.