Недостроенное здание института РАН на Васильевском острове превратят в апарт-отель

Апарт-отель Gler разместят на 17-й линии Васильевского острова в бывшем зданим лабораторного корпуса Института проблем машиноведения РАН. Работы планируют начать во втором квартале 2025 года.

Как рассказала девелоперская компания «Петрополь», сервисный апарт-отель будет иметь четыре звезды. После ремонта там будет 111 гостиничных номеров площадью от 20 до 63 квадратных метров. На 9 этаже оборудуют семь пентхаусов с собственной террасой. На первом этаже отеля до конца лета откроют гастробар Bottega, пишет «Деловой Петербург».

«В тренде сейчас гибридность и мультиформатность. В гостинице мы делаем ресторан, который оставляем у себя на удержании. Он будет запущен перед самой гостиницей. Также там будет офисное помещение по типу коворкинга. Мы воплощаем триаду "живи, работай, отдыхай". Месяца через 3-4 он будет готов», — сообщил генеральный директор компании «Петрополь» Марк Лернер.

Напомним, заброшенную усадьбу под Гатчиной отреставрируют и превратят в бутик-отель. Усадьба Елисеевых находится в деревне Белогорка в Гатчинском районе Ленобласти. Из старинного здания сделают бутик-отель с элементами гостиничного проживания.

Еще ранее стало известно, что одно из зданий бывшей фабрики «Скороход» переделают под бутик-отель. Планируется открыть отель через 1,5-2 года. В нем собираются сделать около 80 апартаментов от 22 до 71 квадратного метра, а на четвертом этаже сформировать двухуровневые помещения. Отель будет работать внутри будущего квартала «Скороход» в Московском районе, который, по задумке, будет частью кластера «с сохранением исторических объектов культурного наследия, их полным восстановлением и реставрацией».