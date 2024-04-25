Одно из зданий бывшей фабрики «Скороход» переделают под бутик-отель

Генеральный директор «МТЛ-АПАРТ» (входит в ГК «БестЪ») Николай Антонов рассказал, что это совместный проект с компанией «Союз Девелопмент», пишет «Деловой Петербург».

«Наш совместный проект — это серьезная заявка на формирование нового тренда. С высокой степенью вероятности объект станет настоящим "пространством притяжения" для публики с взыскательным вкусом и хорошей насмотренностью на селекционные объекты инвестиций. Наша задача, как команды, наполнить содержанием уже существующее здание», — рассказал Николай Антонов, также он добавил, что «МТЛ-АПАРТ» станет управляющей компанией будущего бутик-отеля.

Сейчас завершают работу над концепцией, позже в планах начать создавать дизайн проекта и запустить строительство. Ремонтные работы будут проводить по проекту, согласованному с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В планах запустить отель через 1,5-2 года.

В нем собираются сделать около 80 апартаментов от 22 до 71 квадратного метра на втором и третьем этажах, на четвертом этаже помещения будут двухуровневыми. Еще порядка 600 квадратных метров на первом этаже займут коммерческие площади.

«Это не единственный объект, у нас есть планы еще на некоторые в этом месте. Там хорошая концепция и может получиться хороший кластер, что важно для инфраструктуры города. Если посмотреть генплан развития данного участка, там планируется и дорожное строительство. Площади, которые много времени пустовали, будут застраиваться. Это будет кластер с сохранением исторических объектов культурного наследия, их полным восстановлением и реставрацией», — поделился подробностями проекта генеральный директор «Союз Девелопмент» Заза Паксадзе.

Напомним, историческое четырехэтажное здание на Заставской улице, 33, строение 3, построили в 1890 году по проекту архитектора Рейнбольдта для товарищества Санкт-Петербургского механического производства обуви.

«Здание в хорошем состоянии. Мы сделали визуальное и инструментальное обследование, не увидели факта аварийности, что позволяет прогнозировать уровень затрат в 100 тыс. рублей за квадратный метр (без оборудования номеров) на реставрацию и воссоздание здания. Мы идем по проекту приспособления под современное использование, который будет согласован с КГИОП. Только после этого начнем работы по внутренней части. По фасаду здания разрешение есть, его получала "Охта групп", в мае мы по этому согласованию начнём работы», — уточнил Заза Паксадзе.