В Петербурге бум краткосрочной аренды! А в Нью-Йорке и Флоренции ее вообще запрещают. Почему? Какой путь тут правильнее?

Что позволяет посуточной аренде так расти?

Главный драйвер рынка посуточной аренды, предсказуемо, — растущий внутренний туризм, считают в Авито.Недвижимость. Тем более, что Петербург привычно входит в число самых популярных направлений у россиян. Этим же объясняет бум на рынке краткосрочной аренды в городе Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой» «Наш город — самое популярное туристическое направление в России, здесь ежегодно проводится огромное количество деловых и культурных международных событий. А заполняемость отелей, в том числе апарт-отелей, в высокий сезон составляет 100%», — говорит она.

При этом необходимо понимать, что значительная часть квартир, которые сдаются посуточно на самом деле еще в недавнем прошлом были хостелами и отелями, напоминает в беседе с «Собака.ru» Алена Енова, руководитель отделения «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу. «Когда в 2019 году вступил в действие закон о том, что никакие отели не имеют права работать в жилом фонде, для Питера это было катастрофой, потому что весь центр Петербурга — это старый жилой фонд и и объекты тогда пришлось закрыть, а потом в этих помещениях открылись другие — легальные — форматы работы для сдачи внаем посуточно и в долгосрок», — объясняет она.

Вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Дмитрий Рубин в свою очередь считает, что арендный бум в городе — совершенно естественный процесс и он обуславливается далеко не только ситуативными факторами, такими как бурный рост внутреннего туризма в пандемию и последовавших за ней событий или переформатирования хостелов.

«Если вспомнить историю, Питер был столицей доходных домов еще с царских времен, — поясняет он свою мысль. — История циклична и наш город снова стал законодателем мод именно в сфере апарт-отелей и именно за счет бума их строительства Питер теперь стал лидером по краткосрочной аренде».