В Петербурге и Москве хотят изменить правила продажи квартир-студий! Что именно предлагается? К чему может привести?

Как это должно работать?

Фактически депутаты предлагают сделать так, чтобы перед продажей комнаты собственник должен был актуализировать технический план помещения. В этом плане неизбежно будут отражены перепланировки, которые были сделаны в комнате — к примеру, там будет видно, что в комнате появилась душевая кабина, которая там изначально не предполагалась.

«При продаже эти сведения попадают в Росреестр, который видит, что план не соответствует предыдущим сведениям об этой комнате, — объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов. — При этом по идее останавливается процесс регистрации [право собственности у покупателя такой вновь созданной квартиры-студии]. Логика, наверное, такая у разработчиков закона».

Также, полагает Некрестьянов, это, по мысли разработчиков, должно еще раз обратить внимание покупателя на то, что формально он приобретает не полноценную квартиру, пусть и очень маленькую, а именно долю в коммунальной квартире. Правда, он уверен, что люди, покупающие такую недвижимость, и так это осознают. «Когда ты покупаешь [такой объект], ты видишь, что там все же доля в праве собственности и никуда от этого не деться, и риски должен осознавать», — заключает он.