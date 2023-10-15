Петербург стал лидером по числу квартир для краткосрочной аренды

Петербург обогнал Москву по объему квартир для краткосрочной аренды. Это связано с тем, что предложение в Петербурге выросло, а в столице наоборот снизилось на 8%. Однако по показателю прироста предложений он все же уступил другим городам. Например, в Казани количество объектов для краткосрочной аренды увеличилось на 66% за год, а в Калининграде — на 52%.

Если говорить о средней стоимости в сутки, то Петербург находится лишь на пятом месте с показателем 2500 рублей за ночь, его обошли Хабаровск, Казань и Нижний Новгород. Москва занимает первую строчку рейтинга самой дорогой посуточной аренды. За ночь в столице в среднем придется заплатить 3 200 рублей. «Все больше владельцев и управляющих объектами готовы работать с закрывающими документами для юридических лиц. Также некоторые арендодатели после окончания туристического сезона перестраиваются именно на тех гостей, которые приезжают в город по работе, и корректируют предложение под их потребности», — рассказал ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Напомним, что в октябре жилье в нашем городе официально стало дешевле, чем в Москве. После перерасчета квадратный метр в столице оказался дороже, чем в Петербурге, на 295 рублей.