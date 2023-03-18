Аренда петербургских квартир подешевела на 12-13%

Аренда однокомнатной квартиры в Петербурге за год подешевела на 12,1%, с 30,7 тысяч рублей в месяц до 27 тысяч. Двухкомнатные потеряли в цене 13% и теперь вместо 49,3 стоят 42,9. В Ленинградской области наблюдается такая же тенденция. Стоимость аренды «однушки» снизилась с 22 тысяч рублей до 20,1. (–8,6%), «двушки» — с 29,4 тысяч до 26,8 (–8,8%).

Но эксперты отмечают, что спрос на первичном рынке снижается из-за роста ипотечных ставок. Это в дальнейшем должно привести к частичному перераспределению спроса из сегмента купли-продажи в сегмент аренды. «Снижение спроса на первичном рынке из-за роста ипотечных ставок пока не привело к удорожанию аренды — ставки стагнируют, но в среднесрочной перспективе ожидается частичное перераспределение спроса из сегмента купли-продажи в сегмент аренды. Это и станет главным фактором поддержки рынка сдачи жилья — в годовой динамике уже виден рост активности потенциальных арендаторов», — отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Спрос на аренду жилья в Петербурге упал на 3,8%. А количество предложений выросло аж на 65,8%.

Спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге снизился на 23%. Такое снижение спроса связано, в том числе и с изменениями стоимости квартир в большинстве объектов: за 2022 год средняя цена предложения в домах бизнес-класса выросла на 18% и составляла 362 тысячи рублей за квадратный метр.