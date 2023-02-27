18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге упал на 23%

Поделиться:

В 2022 году на первичном рынке жилой недвижимости продали 2,9 тысяч квартир. Такое снижение спроса связано, в том числе и с изменениями стоимости квартир в большинстве объектов: за 2022 год средняя цена предложения в домах бизнес-класса выросла на 18% и составляла 362 тысячи рублей за квадратный метр.

Shutterstock.com

По данным консалтинговой компании NF Group, на уменьшение спроса повлияла переориентация покупателей с рынка бизнес-класса на рынок массового жилья: улучшение качества лотов эконом-класса повысило их привлекательность благодаря низким ценам.

Также петербуржцев стали больше интересовать квартиры с меньшим метражом: в IV квартале 2022 года чаще продавали квартиры с одной спальней — 41%, за год их доля увеличилась на 10 процентных пунктов. Доля студий за год увеличилась на 5 процентных пунктов и составила 8%.

Кроме того, аналитики зафиксировали и рост средневзвешенной цены в жилых комплексах бизнес-класса. Она составила 362 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись на 18% за год. На протяжении всего периода, за исключением IV квартала, наблюдался поквартальный прирост показателя.

За прошедший год на петербургский рынок недвижимости бизнес-класса вышло 11 новых объектов, а также выпустили две новые очереди уже реализовавшихся комплексов в семи районах города. Объем нового предложения составил 218 тысяч квадратных метров, что на 36% меньше по сравнению с 2021 годом.

«В краткосрочной перспективе ожидается сохранение и расширение практики предоставления различных скидок, бонусов и рассрочек от застройщиков, что позволит стимулировать спрос на готовые квартиры. Вероятно, жилье бизнес-класса продолжит дифференцироваться: одна часть объектов будет упрощаться и переходить в более низкий класс «комфорт», другая — останется бизнес-классом в качественном исполнении, но в меньших объемах», — отметила заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Светлана Московченко.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: