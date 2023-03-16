Спрос на аренду жилья в Петербурге упал на 3,8%

А вот спрос на аренду квартир в Петербурге за год увеличился на 8,1%. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости». Исследование показало, что в перспективе месяца спрос на аренду квартир в Петербурге упал — за месяц с января на 3,8%. Средние цены на аренду квартир в Петербурге за год сократились на 10% — с 30 тысяч рублей до 27 тысяч рублей в месяц.

А вот динамика в целом по России такая: люди стали чаще интересоваться долгосрочной арендой студий и многокомнатные квартиры (на 23,3% и 17,5% соответственно).

В среднем месячная аренда квартиры в России в феврале 2023 года стоила 25 тысяч рублей. «Однушку» и студию можно снять за 20 тысяч в месяц, а «двушку» — за 28 тысяч. Больше приходится платить за трехкомнатную квартиру — 40 тысячи рублей.

Исследование показало, что за месяц цены на аренду квартир в России не изменились, но за год стоимость долгосрочной аренды жилья в стране выросла на четверть (25%) в феврале 2023 года относительно февраля 2022 года.

«Весной спрос на аренду может начать расти, но рынок продолжает зависеть от глобальных экономических и политических факторов. Сейчас мы по-прежнему видим снижение спроса на долгосрочную аренду и увеличение объема предложения. Однако во многих городах цены в рамках месяца перестали снижаться: например, на двух самых больших рынках — в Москве и в Санкт-Петербурге, а также в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске. Весной рынок может начать оживать», — объяснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.