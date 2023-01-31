В Петербурге не состоялись торги по аренде восьми корпусов Апраксина двора

Торги проводило АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» 30 января. На аукцион выставляли корпуса №№ 6, 7, литера 7, 22, 24, 32, 35, 42, 56 по адресу: Садовая улица, 28-30. Начальная цена самого маленького помещения (432,4 квадратных метра) составляет 3,5 миллиона рублей, а самого большого (3 537,7 квадратных метров) — 23,2 миллиона рублей, пишет «Фонтанка».

В ноябре прошлого года два корпуса Апраксина двора удалось сдать в аренду: помещения площадью более 600 и 1 400 квадратных метров компании «Санлайт» и еще один концерну «Питер».

Напомним, в Петербурге пообещали отреставрировать Апраксин двор. Пространство приведут в порядок, однако оно сохранит торговую функцию. Работы на объекте планируют завершить до 2029 года.