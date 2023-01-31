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Недвижимость

В Петербурге не состоялись торги по аренде восьми корпусов Апраксина двора

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На лоты не заявился ни один участник, следует из протоколов аукциона. Начальная цена самого компактного помещения (432,4 квадратных метра) составляет 3,5 миллиона рублей, а самого большого (3 537,7 квадратных метров) — 23,2 миллиона рублей.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Торги проводило АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» 30 января. На аукцион выставляли корпуса №№ 6, 7, литера 7, 22, 24, 32, 35, 42, 56 по адресу: Садовая улица, 28-30. Начальная цена самого маленького помещения (432,4 квадратных метра) составляет 3,5 миллиона рублей, а самого большого (3 537,7 квадратных метров) — 23,2 миллиона рублей, пишет «Фонтанка».

В ноябре прошлого года два корпуса Апраксина двора удалось сдать в аренду: помещения площадью более 600 и 1 400 квадратных метров компании «Санлайт» и еще один концерну «Питер».

Напомним, в Петербурге пообещали отреставрировать Апраксин двор. Пространство приведут в порядок, однако оно сохранит торговую функцию. Работы на объекте планируют завершить до 2029 года.

Арендаторов Апраксина двора попросили на выход. Что происходит со старейшим рынком в центре Петербурга и ждать ли его заката?

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