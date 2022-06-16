Апраксин двор в Петербурге пообещали отреставрировать до 2029 года за 50 млрд рублей

Реставрацией займется девелопер Glorax. Он подписал соглашение со Смольным в рамках Международного экономического форума. Проект подразумевает в том числе восстановление объектов культурного наследия «Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)». До 2029 года компания должна завершить реконструкцию зданий с сохранением исторической планировочной структуры, восстановление элементов архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Часть из них была утрачена или повреждена. В проект планируют вложить не менее 50 млрд рублей инвестиций.

Всего в рамках соглашения девелопер проинвестирует около 100 млрд рублей. Помимо реконструкции Апраксина двора, компания займется комплексным развитием территории квартала «Дальневосточный проспект — Зольная улица». Компания на этом участке должна возвести 150 тысяч кв. м жилья, в том числе социального для передачи Петербургу, объекты социнфраструктуры. Объем инвестиций — 30 млрд рублей.

Помимо этого, девелопер обязался возвести жилой комплекс «Петергоф» со школой и двумя детсадами. Общий объем инвестиций составляет не менее 20,1 млрд рублей.