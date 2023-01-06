В Петербурге открылся самый большой в Европе зал для занятий спортивной гимнастикой

«Здесь было аварийное здание — оно снесено. На его месте построили современный спортивный комплекс. Он многофункциональный - там есть и игровые залы, и тренажерные, есть зал как для художественной гимнастики, так и для спортивной. Кстати, по масштабу, по объему — это самый большой зал для спортивной гимнастики в Европе», комментирует для ТАСС председатель Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь. Теперь в новом комплексе смогут заниматься 380 молодых спортсменов. Здесь разместились залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, мини-футбола, а также батутный и тренажерный залы.

Также в здании будут тренироваться не только юные спортсмены, но и жители разных районов Петербурга. Школа станет Центром подготовки к сдаче норм комплекса ГТО для всего города.

Шесть торговых центров собираются открыть в Петербурге и пригородах за три года.

В Выборгском районе Петербурга появится новый торгово-развлекательный комплекс. Его построят в Парголово, на территории, ограниченной улицами Федора Абрамова, Михаила Дудина, Валерия Гаврилина, Николая Рубцова и Заречной. Общая площадь объекта — 24 тысячи квадратных метров.