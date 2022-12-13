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Недвижимость

В Выборгском районе Петербурга появится новый торгово-развлекательный комплекс

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Его построят в Парголово, на территории, ограниченной улицами Федора Абрамова, Михаила Дудина, Валерия Гаврилина, Николая Рубцова и Заречной. Общая площадь объекта — 24 тысячи квадратных метров.

Shutterstock.com

В здании торгового центра разместят магазины, кафе, рестораны и развлекательные заведения. Также при нем появится физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров.

«Этот квартал уже обеспечен образовательными учреждениями. Новый проект предусматривает строительство объектов торговли и спорта. Они очень нужны жителям новостроек», — отметил губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

В Смольном не стали раскрывать имея инвестора проекта, однако как пишет «РБК-Петербург», строительством займется семья миллиардера Вагифа Мамишева.

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