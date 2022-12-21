Шесть торговых центров собираются открыть в Петербурге и пригородах за три года

С 2023 по 2025 годы в Петербурге откроют ТРЦ Hollywood возле станции метро «Пионерская», четвертую очередь «Заневского каскада» рядом со станцией метро «Ладожская», ТРК «Экопарк» и «Небо» в Мурино, «Экопарк» в Парголово, а также ТЦ на Пролетарской улице в Колпино. Их общая площадь для аренды составит 165 тысяч квадратных метров.

Аналитики консалтинговой компании NFGroup (ex-Knight Frank St.Petersburg) фиксируют, что девелоперы выбирают площадки на окраинах Петербурга для строительства новых площадей из-за перенасыщения рынка в городской черте. В городе на одну тысячу населения приходится 400 квадратных метров качественных торговых помещений.

«В Санкт-Петербурге, с одной стороны, не ведется активное строительство новых торговых центров, но при этом появляется все больше объектов редевелопмента и реконцепции. В результате событий 2020-2022 годов отмечается рост спроса в отношении обновления не только крупноформатных моллов, но и малоформатных торговых центров, расположенных в спальных районах и в центре города», — отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank St.Petersburg) Евгения Хакбердиева.

По ее словам, реконцепция ТРК позволит сгладить дефицит качественных торговых помещений, который может проявиться из-за низкого объема новых объектов.