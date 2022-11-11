Что происходит с арендой жилья в Петербурге? Стоит ли стараться снять квартиру прямо сейчас? А покупать под сдачу сейчас выгодно?

Квартир под сдачу стало больше

Первая важная тенденция этой осени — количество квартир, которые ищут своих арендаторов, в городе увеличилось. Дефицита нет практически ни по каким позициям: от самых ходовых до более эксклюзивных вариантов. «Рынок, конечно, насытился квартирами после того, как очень большое количество людей покинуло Россию. Потому что они либо снимали квартиру и освободили ее, либо у них была собственная квартира и они стали ее сдавать. Таким образом, предложение квартир увеличилось во всех сегментах», — отмечает основатель агентства недвижимости «Минаков недвижимость» Александр Минаков.

Как сообщила «Собака.ru» Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитика», с конца сентября предложение выросло в полтора раза. «Сейчас потенциальным арендаторам доступно на 27% больше вариантов для съема, чем месяц назад», — говорит она, добавляя, что рост связан не только с отъездом людей, но и с общей ситуацией неопределенности в экономике.

«Похожую ситуацию мы наблюдали весной этого года, когда собственники отложили продажу квартир и временно стали рантье, чтобы получать хоть какой-то пассивный доход. Сейчас так же часть объектов на рынке аренды — это квартиры, потенциально готовые к продаже», — констатирует эксперт «Циан.Аналитика».

Облегчает поиск квартиры не только рост предложения, но и падение спроса. Вообще снижение активности арендаторов — традиционное явление для конца осени, когда августовско-сентябрьский бум (связанный с началом учебного года и делового сезона) сходит на нет. Однако сейчас наблюдается падение даже в сравнении с прошлогодними октябрьскими показателями. «За год, с октября 2021 года по октябрь 2022 года, спрос на аренду жилья в Санкт-Петербурге снизился на 19,6%, отдельно, с нынешнего сентября по октябрь, — на 12,2%», — объясняет Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимость».