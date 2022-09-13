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Петербург попал в топ-5 городов с самым высоким ростом цен на вторичное жилье

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На рынке недвижимости в Петербурге вторичное жилье подорожало на 0,1%. Это один из самых высоких показателей среди других регионов России.

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Опережает Петербург только Краснодар (1,7%), Новосибирск (1%), Красноярск (0,6%) и Пермь (0,4%), пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи». Эксперты добавляют, что в большинстве городов России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья по-прежнему уступает уровню июня. Так, в Москве цены остаются ниже на 0,1%, а в Нижнем Новгороде и Волгограде — на 1,7 и 1,4% соответственно.

Как отмечает директор «Этажей» Татьяна Ахметдинова, рекордно увеличился уровень торга при продаже квартир. Этот показатель составляет более 6% от начальной цены предложения. Часть продавцов уже заложили дисконт в изначальную стоимость, другие же снизили цену объектов.

«Чтобы купить квартиру с максимальной выгодой, нужно активнее интересоваться объектами, которые готовы продавать с дисконтом, ведь при срочной продаже некоторые собственники готовы делать скидку, превышающую 20% от начальной цены предложения, и здесь главное понять — это реальная скидка или просто снижение стоимости до адекватного рыночного уровня», — говорит эксперт.

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