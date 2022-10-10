Стоит сейчас покупать квартиру? Выгодно ли продавать? Будет ли снижаться аренда? Отвечают эксперты

Что происходит на рынке недвижимости?

Дмитрий Рубин: Часть сделок отменилась. Российские банки начали повышать ставки по ипотечным программам. Это рыночный инструмент регулирования, чтобы отсеять сделки, которые можно перенести на условное завтра. Он всегда влияет на динамику роста цен на недвижимость: чем выше ставка, тем медленнее растет стоимость. Период коронавируса показал: когда государство ввело субсидированные ставки по ипотеке на квартиры в новостройках, цены резко стали расти не только на них, но и на вторичное жилье. Сегодня можно таким же образом добиться положительного эффекта вроде роста цен.

Александр Минаков: Последние несколько лет рынок недвижимости сильно трансформируется. Как и в коронавирус, так и сейчас многие отложили планы по покупке и продаже квартир. Раньше люди с хорошим достатком приобретали недвижимость в Европе, но теперь на часть из них наложили санкции. Другим гражданам все сложнее стало приобретать недвижимость, потому что они не могут открывать счета в зарубежных банках, соответственно, процедура покупки жилплощади усложняется. Поэтому многие стали присматриваться к домам и квартирам в странах, где пока готовы принимать русские деньги: Грузия, Казахстан, Турция, Дубай.