Стоит сейчас покупать квартиру? Выгодно ли продавать? Будет ли снижаться аренда? Отвечают эксперты

Как развивается ситуация на рынке недвижимости: что с ценами на жилье, стоит ли вкладывать деньги в квадратные метры, а брать ипотеку? «Собака.ru» узнала у президента Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Дмитрия Рубина, основателя агентства недвижимости «Минаков недвижимость» Александра Минакова и эксперта «Циан. Аналитики» Виктории Кирюхиной.
Что происходит на рынке недвижимости?
Дмитрий Рубин: Часть сделок отменилась. Российские банки начали повышать ставки по ипотечным программам. Это рыночный инструмент регулирования, чтобы отсеять сделки, которые можно перенести на условное завтра. Он всегда влияет на динамику роста цен на недвижимость: чем выше ставка, тем медленнее растет стоимость. Период коронавируса показал: когда государство ввело субсидированные ставки по ипотеке на квартиры в новостройках, цены резко стали расти не только на них, но и на вторичное жилье. Сегодня можно таким же образом добиться положительного эффекта вроде роста цен.
Александр Минаков: Последние несколько лет рынок недвижимости сильно трансформируется. Как и в коронавирус, так и сейчас многие отложили планы по покупке и продаже квартир. Раньше люди с хорошим достатком приобретали недвижимость в Европе, но теперь на часть из них наложили санкции. Другим гражданам все сложнее стало приобретать недвижимость, потому что они не могут открывать счета в зарубежных банках, соответственно, процедура покупки жилплощади усложняется. Поэтому многие стали присматриваться к домам и квартирам в странах, где пока готовы принимать русские деньги: Грузия, Казахстан, Турция, Дубай.
Что сейчас с ценами на вторичное жилье и как они будут меняться?
Дмитрий Рубин: Пока цены на вторичное жилье будут стабильные. Могут быть незначительные колебания в стоимости, но невооруженным глазом их не заметить. Уже появляются квартиры с 20-40% скидкой от рыночной стоимости, но это единичные случаи.
Александр Минаков: Экономика не может до бесконечности выдерживать санкции, массовый отток компаний и платежеспособных людей из страны, поэтому денег у людей будет меньше, спрос будет падать, цены на вторичное жилье будут снижаться в ближайшее время, кроме каких-то выдающихся и уникальных квартир.
Виктория Кирюхина
Эксперт «Циан. Аналитики»:
«На вторичную недвижимость давление оказывает рост количества объектов в продаже. На рынке пока нет единого тренда — в Москве количество новых объектов выросло на 7%, в Петербурге — тенденция обратная. При этом новое предложение выходит с минимальной наценкой в пределах 1%. В то время как традиционно новые объекты дороже рынка на 2-3%. То есть продавцы стали делать меньшую надбавку, объективнее оценивая рынок и текущий спрос. На фоне роста конкуренции и падения активности средняя стоимость станет ниже».
Что с новостройками?
Дмитрий Рубин: Строительство занимает третье место в ВВП в России. В ближайшее время государство, скорее всего, дополнительно поддержит отрасль, например, простимулирует людей брать ипотеки, поэтому цены на новостройки будут расти, но медленно.
Александр Минаков: Многие эксперты говорят, что строить будут всегда, государство поддержит отрасль. Но после распада СССР стройка встала до середины 1990-х. Не исключено, что из-за коллапса экономики такое будет и сейчас. Все, что на сегодняшний день достраивают — это инерция, запущенная в относительно спокойные годы. Думаю, каждый застройщик уже понимает, что придется сокращать объемы строительства и трудностей в продаже недвижимости не избежать.
Эксперт «Циан. Аналитики»:
«На рынке новостроек стоимость будет стагнировать, основной драйвер развития — ипотечное кредитование. Если люди будут отказываться от ипотечных программ под 1% и ниже, могут предлагаться альтернативные варианты, например, прямые скидки, которые сейчас предоставляют девелоперы, если покупатель приходит на рынок с живыми деньгами — скидка доходит до 20%. Центробанк выступил против дальнейшего развития подобных программ, которые могут быть заменены на дисконты».
Как изменился рынок съемного жилья?
Дмитрий Рубин: Часть квартир выросла сильно в цене, начиная с 21 сентября. Спрос и стоимость значительно увеличились на аренду загородного жилья, хотя сейчас не сезон (он обычно идет с мая по сентябрь). Возможно, потому что многие люди в текущей ситуации не хотят жить у себя дома.
Александр Минаков: Пока заявленные цены на аренду практически такие же, как были в начале года, но рынок не реагирует на кризис мгновенно. После второй волны отъезда платежеспособных граждан в Петербурге много квартир освободилось. Большой спрос на аренду квартир и домов всегда составляли приезжающие из регионов. Хватит ли этого потока, чтобы удерживать цены на прежнем уровне — сказать трудно.
Эксперт «Циан. Аналитики»:
«На рынке аренды предложение растет, цена — снижается. Предложение по городам-миллионникам выросло на четверть по двухкомнатным квартирами и на треть — по однокомнатным. Ставка при этом снизилась с 21 сентября на 2-4%. Миграционные процессы, рост объема предложения ведут к снижению стоимости аренды».
Как рынок недвижимости ранее переживал кризисы и что может помочь ему стабилизироваться сейчас?
Дмитрий Рубин: Когда доллар сильно вырос в 2014 году, мы наблюдали серьезный рост ипотечных ставок. Люди покупали квартиры в ипотеку, а потом рефинансировали заем. Вскоре рынок недвижимости встал, но уже к лету следующего года ожил, то есть рынок сам себя отрегулировал. Во время коронокризиса в 2020-м ввели государственное регулирование ипотечных ставок. Количество сделок выросло, что привело к росту цен на новостройки, как следствие, выросла в стоимости вторичная недвижимость. Сейчас, думаю, рынок себя самостоятельно остановит, и это приведет к росту отложенного спроса. Возможно, субсидирование ипотек даст положительный эффект.
Александр Минаков: Многие ссылаются на опыт 2014 года, но такого кризиса, как сейчас, еще не было. Все будет зависеть от геополитической ситуации: если она не стабилизируется в ближайшие несколько месяцев, никакого возрождения рынка недвижимости в обозримом будущем ожидать не стоит.
Стоит ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость или продавать ее?
Дмитрий Рубин: Если есть стабильный заработок, можно инвестировать в недвижимость. Какие бы кризисы наша страна не переживала, те, кто вкладывался в квадратные метры, ни разу не проиграли за 30 лет. Выставить и прорекламировать квартиру или дом через профессионалов рынка — никто не мешает. Если будет хорошее предложение — можно продать, если нет — отказаться от сделки в любой момент.
Александр Минаков: Если это жизненная необходимость, например, человек переезжает в другую страну, лучше продать недвижимость пока она не обесценилась, и на рынке есть спрос. Можно приобрести квартиру или дом, если есть острая необходимость в расширении жилплощади. Инвестиции лучше отложить до более стабильных времен, если есть альтернативы, куда вложить средства.
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