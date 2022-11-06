Петербургские новостройки за месяц подешевели на 0,8%

Аналитики связывают такую тенденцию со снижением покупательской активности. Она в октябре по сравнению с сентябрем упала на 10-15%. «Мы отмечаем пусть и незначительную, но коррекцию цен, однако пока это трудно назвать устоявшимся трендом», — констатирует директор департамента продаж "Этажей" Сергей Зайцев.

В Москве цены сократились еще больше — на 1,7%, до 320,1 тыс. рублей. На 1,3% квартиры в новостройках подешевели в Подмосковье (до 163,5 тыс. рублей) и Новосибирске (126,1 тыс. рублей). По подсчетам руководителя первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, объем предложения в сегменте новостроек по всей России снизился 50% относительно прошлогодних данных.

Недавно Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов России для аренды жилья на Новый год. Отмечается также, что за год средняя цена аренды выросла на 19% и составляет 4,5 тысяч рублей в сутки.