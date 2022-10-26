Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов России для аренды жилья на Новый год

«В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса», — сообщил ТАСС гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Отмечается также, что за год средняя цена аренды выросла на 19% и составляет 4,5 тысяч рублей в сутки. В Москве увеличение составило 12%, жилье там можно снять за 4,2 тысяч рублей.

Самое дороге посуточное жилье находится в Эсто-Садоке (село в Адлерском районе Сочи) — 8,9 тысяч рублей за сутки (рост за год составил 10%). Далее рейтинге идут Минск (5,34 тысяч рублей при годовом приросте в 48%) и Сочи (5,3 тысяч рублей). Там зафиксировали самый значительный прирост — сразу на 65%.