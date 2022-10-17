Теперь официально: часть закона о реновации в Петербурге приостановили до января 2024 года

В частности, это касается:

критерия отнесения многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, к многоквартирным домам, в отношении которых осуществляется КРТ;

порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию;

порядка реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки;

предельного срока проведения указанных общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными.

«Приостановление действия этих положений позволит дополнительно проработать условия, которым должна отвечать территория жилой застройки, подлежащая комплексному развитию, а также определить необходимость внесения изменений в том числе в федеральное законодательство», — сообщили в Смольном.

Ранее часть закона о комплексном развитии территорий жилой застройки (КРТ) (вторая волна реновации) решили приостановить до 2024 года. Соответствующую инициативу в первом чтении поддержали члены Законодательного Собрания Петербурга. Однако законопроект о смягчении закона о КРТ снова отклонили.