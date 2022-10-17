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Теперь официально: часть закона о реновации в Петербурге приостановили до января 2024 года

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Подписанный губернатором Александром Бегловым закон приостанавливает действие отдельных положений комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки, она же – «новая» волна реновации хрущевок.

Shutterstock.com

В частности, это касается:

  • критерия отнесения многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, к многоквартирным домам, в отношении которых осуществляется КРТ;
  • порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию;
  • порядка реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки;
  • предельного срока проведения указанных общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными.

«Приостановление действия этих положений позволит дополнительно проработать условия, которым должна отвечать территория жилой застройки, подлежащая комплексному развитию, а также определить необходимость внесения изменений в том числе в федеральное законодательство», — сообщили в Смольном.

Ранее часть закона о комплексном развитии территорий жилой застройки (КРТ) (вторая волна реновации) решили приостановить до 2024 года. Соответствующую инициативу в первом чтении поддержали члены Законодательного Собрания Петербурга. Однако законопроект о смягчении закона о КРТ снова отклонили.

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