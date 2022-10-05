Парламент Петербурга поддержал приостановку части закона о реновации. А вот предложения по смягчению — отверг

Принятый документ замораживает действие отдельных положений закона о градостроительной деятельности в Петербурге в части «новой» реновации. Временно приостанавливают нормативный акт о порядке определения границ КРТ и критериях включения в «новую» реновацию неаварийных хрущевок, о порядке реализации решения о КРТ и о максимальном сроке проведения общих собраний собственников, на которых жильцы должны проголосовать за или против включения в реновацию.

По словам представителя Смольного в ЗакСе Константина Сухенко, решение о приостановке закона приняли из-за возникшего напряжения у экспертов и горожан. Кроме того, он добавил, что предоставление равноценного или равнозначного жилья в том же районе может существенно сказаться на стоимости проекта и создаст «целый ряд сложностей». В текущей версии закона переселение возможно в границах всего Петербурга.

Помимо этого, законопроект от фракции «Яблоко», в котором предлагалось смягчить закон о КРТ, отклонили на том же заседании.

Авторы инициативы предлагали ввести несколько важных изменений и дополнений. В частности, переселять жильцов только в пределах муниципальных образований, установить, что дома с износом конструктивных элементов (крыша, фундамент, стены) не менее 70% должны попадать под реновацию. А также собственникам помещений наравне с теми, кто живет по договору соцнайма, предоставлялось равноценное жилье взамен: не меньшее по количеству комнат и общей площади. Ранее Заксобрание дважды отказалось рассматривать эту инициативу.