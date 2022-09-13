Беглов предложил приостановить действие закона о реновации в Петербурге

Закон о комплексном развитии территорий частично может быть приостановлен. С соответствующей инициативой губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к депутатам Законодательного собрания — если она будет одобрена, действие положений о реновации заморозят на полтора года.
В соответствии с проектом закона, о котором сообщает пресс-служба Смольного, до 1 января 2024 года может быть приостановлено действие следующих положений:
- порядок определения границ территории жилой застройки в Санкт-Петербурге, подлежащей комплексному развитию, в том числе установлен критерий включения многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в границы территорий, подлежащих комплексному развитию жилой застройки в Санкт-Петербурге;
- порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки;
- предельный срок проведения указанных общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застройки.
«Приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства. Также важно установить дополнительное условие о наличии «стартовых пятен» застройки, чтобы жители могли переселяться в непосредственной близости от прежнего дома», — отметил Беглов.
Депутат законодательного собрания Петербурга — о приостановке действия закона о реновации:
Сначала нам твердили (в том числе губернатор), что это «рамочный закон», и вообще он якобы «еще не принят». И объявляли тех жителей, которые возмущались этим законом, провокаторами, не желая их слушать. Но «обратная связь» оказалась такой сильной, что в Смольном поняли, что надо «отъезжать».
Что же, очень хорошо. Мы заставили Смольный прислушаться к гражданам. Это, конечно, победа всех тех, кто боролся против этого закона, кто голосовал против него в ЗакСе, кто требовал изменений. И, конечно, это не отменяет необходимости изменения закона о КРТ: предложения «Яблока», основанные на требованиях граждан, внесены, мы будем настаивать на их рассмотрении и поддержке.
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