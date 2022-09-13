Беглов предложил приостановить действие закона о реновации в Петербурге

Борис Вишневский

Депутат законодательного собрания Петербурга — о приостановке действия закона о реновации:

Сначала нам твердили (в том числе губернатор), что это «рамочный закон», и вообще он якобы «еще не принят». И объявляли тех жителей, которые возмущались этим законом, провокаторами, не желая их слушать. Но «обратная связь» оказалась такой сильной, что в Смольном поняли, что надо «отъезжать».

Что же, очень хорошо. Мы заставили Смольный прислушаться к гражданам. Это, конечно, победа всех тех, кто боролся против этого закона, кто голосовал против него в ЗакСе, кто требовал изменений. И, конечно, это не отменяет необходимости изменения закона о КРТ: предложения «Яблока», основанные на требованиях граждан, внесены, мы будем настаивать на их рассмотрении и поддержке.