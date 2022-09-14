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ЗакС собирается пересмотреть границы расселения домов по реновации

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Общественный штаб по реновации обсудит вопрос об изменении границ расселения домов. Его хотят сделать в пределах одного района. Об этом во время брифинга сообщил спикер Заксобрания Александр Бельский, пишет «Фонтанка».

Будет обсуждаться вопрос, связанный с голосованием общего собрания собственников, по итогам которого жители принимают решение о включении или исключении из программы комплексного развития территорий (КРТ). Спикер ЗакСа считает, что эта процедура должна быть прозрачной.

«Обязательно должны определить пятна под застройку, обязательно должны гарантировать людям, что у них будет возможность находиться в пределах того района, в котором будет проходить реновация», — подчеркнул Бельский.

Он также отметил, что Заксобрание обсуждает вопрос о сужении границ переселения до района «в рамках общественного штаба». Спикер добавил, что пока никаких решений нет.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий частично может быть приостановлен. С соответствующей инициативой губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к депутатам Законодательного собрания — если она будет одобрена, действие положений о реновации заморозят на полтора года.

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