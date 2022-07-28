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В Петербурге создадут штаб по вопросам реновации

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В Петербурге создадут Общественный штаб по вопросам реновации. Такое предложение выдвинул председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Denis Kabelev / Shutterstock.com

Идею на совещании поддержали руководители парламентских фракций. По словам Бельского, штаб займется общественным контролем, выявлением актуальных вопросов реновации, сбором идей и мнений, а также защитой прав тех, кто примет участие в программе.

Предполагается, что в структуру войдут депутаты, члены Общественной палаты города, представители районов, общественные деятели.

Напомним, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов провели прямой эфир во ВКонтакте по вопросам реновации. Линченко призвал недовольных горожан «не поддаваться на провокации».

А ранее петербуржцы выстроились в огромную очередь на Витебском проспекте, чтобы подписать обращение президенту РФ Владимиру Путину. В письме они высказывают недовольство законом о реновации. 

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