В Петербурге создадут штаб по вопросам реновации

В Петербурге создадут Общественный штаб по вопросам реновации. Такое предложение выдвинул председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.
Идею на совещании поддержали руководители парламентских фракций. По словам Бельского, штаб займется общественным контролем, выявлением актуальных вопросов реновации, сбором идей и мнений, а также защитой прав тех, кто примет участие в программе.
Предполагается, что в структуру войдут депутаты, члены Общественной палаты города, представители районов, общественные деятели.
Напомним, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов провели прямой эфир во ВКонтакте по вопросам реновации. Линченко призвал недовольных горожан «не поддаваться на провокации».
А ранее петербуржцы выстроились в огромную очередь на Витебском проспекте, чтобы подписать обращение президенту РФ Владимиру Путину. В письме они высказывают недовольство законом о реновации.
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