Петербуржцы собрали огромную очередь на подпись под обращением к Путину против реновации

Петербуржцы выстроились в огромную очередь на Витебском проспекте, чтобы подписать обращение президенту РФ Владимиру Путину. В нем они высказывают недовольство законом о реновации. Рассказываем подробнее.
Сборщики просили собравшихся не создавать толпу, подписывать письмо и отходить, чтобы не вызывать нареканий со стороны властей.
В обращении к президенту петербуржцы требуют привести закон о комплексном развитии территорий к нормальному состоянию. Из основных претензий: норма о переселении в любую точку в черте города, а также выделенный срок в 90 дней на проведение общего собрания собственников, по результатам которого можно избежать сноса дома.
Горожане также просят направить усилия на расселение нуждающихся в улучшении жилищных условий и очередников, которые годами не могут получить квартир.
По данным «Фонтанки», аналогичные сборы уже прошли в некоторых локациях, в частности в Невском районе, а 30 июля сбор запланирован во Фрунзенском районе.
Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов провели прямой эфир во ВКонтакте по вопросам реновации. Линченко призвал недовольных горожан «не поддаваться на провокации».
Комментарии (0)